תאונה קטלנית ביפו: בן 29 התנגש בעמוד ונהרג

תאונת דרכים קטלנית התרחשה הלילה (בין שלישי לרביעי) בדרך בן צבי ביפו.

צעיר בן 29 נהרג לאחר שרכבו התנגש בעמוד במהלך הנסיעה. הוא פונה לבית החולים וולפסון בחולון תוך כדי פעולות החייאה, אך הרופאים נאלצו לקבוע את מותו.

הדיווח על התאונה התקבל במהלך הלילה במוקד 100 של המשטרה. למקום הוזעקו צוותי מד"א וכונני ארגון הצלה, שמצאו את הנהג כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, וסובל מחבלה רב-מערכתית קשה.

חובש יחידת האופנועים של ארגון הצלה, קובי גלבר, סיפר: "הגעתי לזירת תאונת דרכים קשה, בה מצאתי נהג רכב פרטי, גבר כבן 30 מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית לאחר שהתנגש בעמוד במהלך הנסיעה".