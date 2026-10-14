טראמפ באיום חריף על איראן: "ננחית עליה מכה קשה, נמאס לנו"

הנשיא טראמפ ( שאטרסטוק )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיגר הלילה (בין שלישי לרביעי) איום מפורש לעבר איראן, על רקע ההסלמה במפרץ הפרסי והדיווחים על היערכות אמריקנית לחידוש המערכה הצבאית נגד הרפובליקה האסלאמית.

במהלך עצרת בחירות שקיים באלסקה התייחס טראמפ לאפשרות של תקיפה נוספת באיראן, והצהיר: "חכו ותראו מה נעשה לאיראן. אנחנו הולכים להנחית עליה מכה קשה. חכו ותראו מה נעשה לאיראן, כי כבר די נמאס לנו". הדברים נאמרו בשעה שבוושינגטון ובירושלים נמשכים הדיונים על ההתמודדות עם פעילותה של איראן, ובפרט עם ההתפתחויות האחרונות בתוכנית הגרעין שלה.

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השיחה בין נתניהו לטראמפ: "תתקדם ותתכונן"

אמש פורסם כי ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח בשבוע שעבר עם טראמפ על האפשרות לפתוח במערכה צבאית נוספת נגד איראן.

על פי הדיווח, בכירים בממשל האמריקני התרשמו כי נתניהו מעוניין בקידום תקיפות נוספות עוד לפני הבחירות, בין היתר בשל צעדים חדשים של טהראן בתחום הגרעין, שאותם הציג כמדאיגים.

בכיר אמריקני שתיאר את השיחות סיפר כי טראמפ לא התחייב לאשר מבצע צבאי, אך אפשר לישראל להמשיך בהיערכות.

"ביבי דיבר עם הנשיא על כך כמה פעמים, והנשיא אמר לו, 'טוב, אתה יודע מה ביבי, תתקדם ותתכונן'. אבל הוא לא נתן לו באמת שום התחייבות", אמר הגורם.

מנגד, לפי בכיר ישראלי, נתניהו אמר בדיונים עם ראשי מערכת הביטחון כי דווקא טראמפ היה זה שהעלה את האפשרות לחדש את הלחימה הנרחבת, ואף שאל אם ישראל תהיה מוכנה להצטרף למבצע.

בלשכת ראש הממשלה דחו את הטענה שנתניהו פועל לשכנע את טראמפ לתקוף באיראן לפני הבחירות.

"ראש הממשלה מקיים שיח שוטף עם הנשיא טראמפ ובכירי הממשל האמריקני, ואינו מתייחס לתוכן השיחות ביניהם", נמסר מהלשכה.