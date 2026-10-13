חבר הכנסת אבי מעוז ( יונתן זינדל /פלאש90 )

העיתונאי אבישי גרינצייג מתח הערב (שלישי) ביקורת חריפה על מפלגת נעם, בעקבות פרסום סקר שלטענתה נערך בידי ד"ר רפי סמית, ולפיו 5% מהציבור שוקלים להצביע למפלגה. גרינצייג טוען כי בדיקתו העלתה פערים משמעותיים בין אופן הצגת הסקר בתקשורת לבין השאלות שנשאלו בו בפועל, ואף האשים את המפלגה בהטעיית הציבור.

הפרשה החלה לאחר שמפלגת נעם הפיצה אתמול את תוצאות הסקר, שפורסמו בכמה כלי תקשורת מגזריים והוצגו כממצא מפתיע של ד"ר רפי סמית. על פי הפרסום, חמישה אחוזים מהציבור בישראל שוקלים להצביע למפלגה. גרינצייג הטיל ספק בנתון וביקש לקבל את הסקר המקורי. בפוסט שפרסם ברשת X כתב: "כיון שכל אדם שאיננו כסיל פתולוגי מבין שזה שקר בוטה - ביקשתי לקבל את הסקר עצמו". לדבריו, במפלגת נעם, שמימנה את הסקר, סירבו להעביר אליו את הנתונים הגולמיים. לאחר מכן פנה לד"ר רפי סמית, אך זה הפנה אותו בחזרה למפלגה. גם כאשר שאל האם הסקר נערך בקרב כלל האוכלוסייה בישראל, השיב לו סמית: "תפנה אליהם". בהמשך שב גרינצייג ופנה למפלגת נעם. לדבריו, אף שהמפלגה סירבה למסור את החומר הגולמי, היא השיבה לשאלותיו, ומהתשובות התבררו שלושה פרטים מרכזיים. ראשית, לטענתו, הסקר נערך בקרב האוכלוסייה היהודית בלבד, ולא בקרב כלל הציבור בישראל. בעקבות זאת כתב: "הסקר דגם את האוכלוסייה היהודית בלבד, וממילא הטענה ש-5 אחוזים מהציבור בישראל חושבים להצביע לנעם הוא שקר והונאה". שנית, גרינצייג טען כי הסקר נערך לפני כשבועיים, ולא בסמוך למועד פרסומו. הנקודה השלישית נוגעת לאופן ניסוח השאלה. לדבריו, המשיבים כלל לא נשאלו לאיזו מפלגה יצביעו בבחירות, אלא נשאלו שאלה שהתמקדה במפלגת נעם בלבד: "האם תשקול להצביע למפלגת נעם?". גרינצייג הוסיף כי גם אפשרויות התשובה היו מגמתיות, וכללו את הניסוחים "חושב שאצביע", "חושב שלא אצביע" ו"בטוח שלא אצביע".

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מעבר לביקורת על המפלגה, גרינצייג תקף גם את כלי התקשורת שפרסמו את התוצאות. לטענתו, ב"עולם קטן" של ערוץ 14 ובערוץ 7 הוצג הנתון כאילו הוא מתייחס לכלל הציבור בישראל, מבלי שהובהר כי המפלגה עצמה מימנה את הסקר.

"ומעל הכל - כלי התקשורת לא טרחו לציין שמדובר בסקר ממומן של מפלגת נעם, אלא רק ציינו שמדובר בסקר של ד״ר רפי סמית", כתב.

את דבריו חתם בביקורת על אופן הטיפול בפרסום: "קיבלו הודעה שקרית, ופרסמו אותה כמו שהיא".