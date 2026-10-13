מקלע מעופף: התעשייה האווירית חושפת נשק שיורה מהשמיים

FIRE STORM 250 ( צילום: IAI )

התעשייה האווירית הישראלית ממשיכה להציג חידושים ביטחוניים בתערוכת AUSA 2026 המתקיימת בוושינגטון, והפעם מדובר בכלי טיס בלתי מאויש המצויד במקלע מתקדם, המסוגל לספק לכוחות הלוחמים תצפית וחיפוי באש ישירות מהאוויר.

המערכת החדשה, הנקראת FIRE STORM 250, פותחה בשיתוף פעולה עם חברת הנשק הבינלאומית SIG SAUER, והשלימה בהצלחה ניסוי ירי שבמסגרתו זיהתה מטרות וירתה לעברן בתרחיש המדמה שדה קרב אמיתי. במהלך הניסוי ריחף כלי הטיס מעל אזור המטרות, איתר אותן באמצעות מצלמה המותקנת עליו וביצע ירי בודד וירי חצי-אוטומטי. הירי נערך מגבהים וממרחקים שונים, ולדברי החברות הדגים את דיוק המערכת ואת יכולתה לפעול בתנאים משתנים.

FIRE STORM 250 ( צילום: IAI )

אחד היתרונות הבולטים של המערכת הוא יכולתה לשהות באוויר עד שלוש שעות ברציפות, כשהיא נושאת 200 כדורים. כלי הטיס מסוגל להמריא ולנחות אנכית, כך שאין צורך במסלול המראה או בתשתיות מיוחדות להפעלתו. בנוסף, הוא מצויד במנוע בעירה פנימית המסוגל לפעול באמצעות סוגי דלק שונים, באופן המאפשר לתדלק אותו בשטח ולהחזירו לפעילות במהירות.

המערכת נושאת עמדת נשק מסוג MICROLIGHT של חברת SIG SAUER, שעליה מותקן מקלע M250. לדברי החברות, מדובר בעמדת הנשק האווירית הקלה בעולם. משקל מכלול הנשק, כולל המקלע, העמדה ו-200 כדורים, עומד על כ-24 קילוגרמים בלבד.

למרות היכולות המתקדמות, ההחלטה על פתיחה באש אינה מתקבלת באופן עצמאי. המפעיל האנושי מקבל בזמן אמת תמונות ונתונים מהמערכת, עוקב אחר המטרות ושומר בידיו את הסמכות לאשר את הירי.

בתעשייה האווירית מסבירים כי המערכת מיועדת להשתלב בפעילותן של יחידות טקטיות ולסייע במשימות אבטחת גבולות, איסוף מודיעין, הגנה על כוחות, חיפוי על לוחמים והגנה על מתקנים אסטרטגיים. ניתן אף להפעיל כמה מערכות במקביל כדי לספק תצפית וחיפוי רציפים לאורך שעות היום והלילה.

מנכ"ל התעשייה האווירית, גיא בר לב, אמר כי הניסוי ממחיש את חזון החברה לפיתוח פתרונות המשלבים מודיעין, טכנולוגיה וכוח מבצעי. לדבריו, שילוב יכולות אלה מעניק לכוחות בשטח יתרון ומאפשר להם להתמודד עם האתגרים המשתנים של שדה הקרב.

משה לוי, סמנכ"ל ומנהל חטיבת כלי טיס צבאיים בתעשייה האווירית, הדגיש כי המערכת מאפשרת לכוחות להרחיב את טווח הפעולה שלהם ולשמור על תמונת מצב רציפה, תוך שמירה על שליטה אנושית בהחלטות התקיפה.

הפיתוח החדש מחזק את המגמה הגוברת בתעשיות הביטחוניות לשלב יכולות תצפית ותקיפה בכלים בלתי מאוישים קטנים יחסית, המסוגלים להתלוות לכוחות הקרקע ולהעניק להם סיוע אווירי ללא צורך בהפעלת מטוסי קרב או מסוקי תקיפה. עם זאת, בשלב זה החברות דיווחו על ניסוי מוצלח, ולא על כניסה של המערכת לשירות מבצעי.