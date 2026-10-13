פיג'ו מדהימה את עולם הרכב עם מכוניות עתידניות במראה חריג

Peugeot E-T16 ( צילום: יצרן )

יצרנית הרכב הצרפתית פיג'ו משכה תשומת לב רבה בתערוכת הרכב בפריז, לאחר שהציגה שתי מכוניות קונספט חשמליות יוצאות דופן, המשלבות עיצוב נועז עם טכנולוגיות מתקדמות וביצועים מרשימים במיוחד.

הראשונה, Peugeot RCZ Vision, מחזירה לחיים את שמה של מכונית הקופה הספורטיבית שייצרה החברה בעבר. המכונית החדשה מציגה מרכב נמוך, גג זכוכית בעל מבנה כפול ועיצוב תאורה המזכיר שלושה טפרים של אריה. אולם החידוש המשמעותי נמצא מתחת למרכב. המכונית מצוידת במערכת הנעה חשמלית בהספק של 500 כוחות סוס ובסוללת מצב מוצק, המבוססת על מערכת חשמל במתח של 1,000 וולט. לפי נתוני היצרנית, היא מסוגלת לנסוע עד 600 קילומטרים בטעינה אחת, ולהיטען מ-10% ל-80% בפחות מעשר דקות.

Peugeot RCZ Vision ( צילום: יצרן )

Peugeot E-T16 ( צילום: יצרן )

גם תא הנוסעים נראה כאילו נלקח מסרט מדע בדיוני. במקום לוח מחוונים מסורתי שולבו מסכי זכוכית שקופים, לצד הגה מרובע וחדשני המכונה Hypersquare, המאפשר שליטה בפעולות המרכזיות מבלי להסיר את הידיים מההגה.

המכונית השנייה, Peugeot E-T16, נועדה להזכיר את מכונית הראלי האגדית 205 T16. היא מצוידת בשלושה מנועים חשמליים המפיקים יחד 816 כוחות סוס, ומסוגלת להאיץ מ-0 ל-100 קמ"ש בתוך כ-2.5 שניות. בתוך 16 שניות בלבד היא מגיעה למהירות של כ-300 קמ"ש.

פיג'ו אף הציגה טכנולוגיית קירור חדשה לסוללה, שלטענתה מאפשרת למכונית להשלים שלוש הקפות רצופות של מסלול נורבורגרינג המפורסם ללא הגבלת הספק כתוצאה מהתחממות.

פנים הרכב ( צילום: יצרן )

פנים הרכב ( צילום: יצרן )

למרות הנתונים המלהיבים, חשוב להדגיש כי בשלב זה מדובר במכוניות תצוגה ולא בדגמים המיועדים לשיווק. עם זאת, חלק מהטכנולוגיות והמאפיינים העיצוביים שלהן צפויים להשתלב בדגמי החברה העתידיים, ובראשם הדור הבא של פיג'ו E-208.

נראה עכשיו שפיג'ו אינה מתכוונת להסתפק במעבר להנעה חשמלית בלבד, אלא שואפת להפוך את המכונית החשמלית לחוויית נהיגה ספורטיבית ומרגשת - כאילו יצאה מסרט מדע בידיוני.