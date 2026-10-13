שישה בני אדם נפצעו הערב (שלישי) באירוע ירי ביישוב בענה שבגליל, בהם שניים באורח קשה וארבעה באורח בינוני. הפצועים הובאו למרכז הרפואי לגליל בנהריה, שם הופעל מערך טראומה מתוגבר לטיפול בנפגעים.

בשעה 20:56 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב אשר על ארבעה פצועים ביישוב. חובשים ופראמדיקים שהוזעקו למקום העניקו טיפול רפואי ראשוני לארבעה גברים שסבלו מפציעות חודרות, בהם גבר בן 56 במצב קשה ושלושה גברים כבני 30 במצב בינוני.

הצוותים העניקו לפצועים טיפול שכלל עצירת דימומים ומתן תרופות, ולאחר מכן פינו אותם באמבולנסים ובניידות טיפול נמרץ למרכז הרפואי לגליל בנהריה.

פראמדיק מד"א סתיו אברמסון, חובש בכיר במד"א ענאן מוחסן וחובשי רפואת החירום ריאן מוחסן ויהודה שטיינברג סיפרו על הזירה:

"מדובר בזירה קשה מאוד. כשהגענו למקום הובילו אותנו לפצועים שסבלו מפציעות חודרות. הענקנו טיפול רפואי ראשוני שכלל עצירת דימומים ומתן תרופות, לפצוע 1 במצב קשה ו-3 במצב בינוני, ופינינו אותם באמבולנסים ובניידות טיפול נמרץ של מד"א לבתי החולים כשמצבם יציב והם בהכרה מלאה."