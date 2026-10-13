שישה בני אדם נפצעו הערב (שלישי) באירוע ירי ביישוב בענה שבגליל, בהם שניים באורח קשה וארבעה באורח בינוני. הפצועים הובאו למרכז הרפואי לגליל בנהריה, שם הופעל מערך טראומה מתוגבר לטיפול בנפגעים.
בשעה 20:56 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב אשר על ארבעה פצועים ביישוב. חובשים ופראמדיקים שהוזעקו למקום העניקו טיפול רפואי ראשוני לארבעה גברים שסבלו מפציעות חודרות, בהם גבר בן 56 במצב קשה ושלושה גברים כבני 30 במצב בינוני.
הצוותים העניקו לפצועים טיפול שכלל עצירת דימומים ומתן תרופות, ולאחר מכן פינו אותם באמבולנסים ובניידות טיפול נמרץ למרכז הרפואי לגליל בנהריה.
פראמדיק מד"א סתיו אברמסון, חובש בכיר במד"א ענאן מוחסן וחובשי רפואת החירום ריאן מוחסן ויהודה שטיינברג סיפרו על הזירה:
"מדובר בזירה קשה מאוד. כשהגענו למקום הובילו אותנו לפצועים שסבלו מפציעות חודרות. הענקנו טיפול רפואי ראשוני שכלל עצירת דימומים ומתן תרופות, לפצוע 1 במצב קשה ו-3 במצב בינוני, ופינינו אותם באמבולנסים ובניידות טיפול נמרץ של מד"א לבתי החולים כשמצבם יציב והם בהכרה מלאה."
בהמשך עדכן המרכז הרפואי לגליל כי בסך הכול הובאו אליו שישה פצועים מאירוע הירי, שניים מהם במצב קשה וארבעה במצב בינוני.
על פי הודעת בית החולים, שני הפצועים הקשים סובלים מפציעות בבטן, בחזה ובאגן, והועברו לקבלת טיפול רפואי מיידי בחדר ההלם. אחד מהם כבר הובהל לחדר ניתוח.
ארבעת הפצועים הנוספים, שמצבם מוגדר בינוני, מטופלים אף הם בחדר ההלם. בעקבות מספר הנפגעים וחומרת הפציעות, הפעיל המרכז הרפואי מערך טראומה מתוגבר לצורך הענקת טיפול רפואי לפצועים.