( צילום: by Chaim Goldberg, חיים גולדברג/פלאש90 )

התכתבויות חריגות של יונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה בנימין נתניהו, נחשפו הערב (שלישי) במהדורה המרכזית של חדשות 13. בהתכתבויות עם אלי פלדשטיין, שנערכו במהלך המלחמה, השתמש אוריך בביטויים בוטים כלפי ראש הממשלה ורעייתו שרה נתניהו, מתח ביקורת על התדרוכים של נתניהו ואף התלונן על בקשותיה של רעייתו לקידום ידיעות בתקשורת.

באחת ההתכתבויות, מ-20 באוגוסט 2024, התייחס אוריך לשיחה שקיים נתניהו עם כתב בנושא ביטחוני וכתב לפלדשטיין: "נהיה לי טחורים מהחיבור". פלדשטיין הגיב בצחוק, ואוריך המשיך בהתבטאות חריפה במיוחד כלפי ראש הממשלה: "הבן ז**נה, נגמרה לו הסוללה". פלדשטיין השיב: "חחח, אין חוקים איתו". בהמשך כתב אוריך: "התקשרתי לקיסריה, שרה ענתה, עזוב". פלדשטיין הגיב: "חחח, ענק", ואוריך הוסיף: "קח בחשבון, ביבי מתדרך הכי גרוע בארץ".

שרה נתניהו ( אוליבר פיטוסי/פלאש90 )

אלא שהשיחה לא הסתיימה בכך. השניים המשיכו לדון בפרסומים ביטחוניים ובאופן שבו יש לקדם ידיעות בתקשורת. פלדשטיין כתב: "קבינט אתמול, כותרת דדי מאתמול", ואוריך השיב: "מ**ן את המוח".

בהמשך ציטט אוריך הודעה שבה נכתב: "ראש המוסד הצטרף לעמדת רה"מ בקבינט על שליטה ישראלית בפילדלפי". פלדשטיין השיב: "כן, חייב", ואוריך כתב: "וגלנט ישתגע". פלדשטיין הוסיף: "לגמרי, נגמר השיר".

בסיום אותה התכתבות שב אוריך להתייחס להתנהלותו של ראש הממשלה וכתב: "מ**ן לנו את העבודה, עדיף לבד".

ההתכתבויות שנחשפו אינן עוסקות רק בראש הממשלה. בשיחה נוספת, שנערכה ב-24 ביולי 2024, התייחס אוריך גם לרעייתו שרה נתניהו, במהלך ביקורה בארצות הברית.

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על פי הפרסום, שרה נתניהו ביקשה לקדם ידיעה תקשורתית הנוגעת ללבושה לקראת נאומו של ראש הממשלה. אוריך פנה לפלדשטיין ושאל: "הגברת נתניהו תגיע לנאומו של רה"מ בחליפה כתומה לאות הזדהות עם משפחת ביבס, יש לך איך לעזור לעשות אייטם איפשהו על זה?".

פלדשטיין השיב: "כן, מטפל". אלא שמיד לאחר מכן הוסיף אוריך התבטאות בוטה על רעיית ראש הממשלה: "היא מבלבלת לי את הגויאבות". פלדשטיין השיב פעם נוספת: "מטפל".

הפרסום מגיע לאחר ששלשום הופצו ברשת התכתבויות וואטסאפ אישיות לכאורה שיוחסו לאוריך, ושבע מהן פורסמו. עם זאת, בחדשות 13 הבהירו כי ההתכתבויות החדשות שפורסמו אינן חלק מהתכתובות שהודלפו.

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ברקע הדברים עומד גם פרסום קודם ב"הארץ", שלפיו אוריך פיתח עבור ראש הממשלה ורעייתו מערכת לניטור תקשורתי המבוססת על בינה מלאכותית. על פי הדיווח, המערכת סרקה כ-50 מקורות מידע וערוצי טלגרם בתדירות של כדקה וחצי, במטרה לזהות פרסומים הנוגעים לבני הזוג נתניהו ולהעביר התראות לקבוצות וואטסאפ ייעודיות.

עוד דווח כי הקוד של המערכת נותר גלוי ברשת, באופן שחשף מפתחות גישה ומספרי טלפון של חברי הקבוצות, ובהמשך הוסר. על פי הפרסום, למרות החששות שהתעוררו בעקבות האירוע, לא נפתחה עד כה בדיקה בנושא בליכוד או בקרב גורמי הביטחון.

בנוסף, ב"כלכליסט" פורסם כי אוריך חיבר את מכשיר הטלפון הפרטי שלו לשירות שליחת הודעות של חברה הפועלת מדובאי, מה שעורר חשש לזליגת מידע רגיש והתכתבויות פנימיות לגורמים זרים.