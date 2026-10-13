אוריך מאיים בחשיפה נגד מיכאל שמש: "הוא הולך ליפול בפח״

יונתן אוריך ( אבשלום ששוני\פלאש 90 )

יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, יצא הערב (שלישי) במתקפה חריפה נגד עיתונאי חדשות 13 מיכאל שמש, בעקבות חשיפת התכתבויות בינו לבין אלי פלדשטיין, שבהן התבטא לכאורה בחריפות על ראש הממשלה ורעייתו שרה נתניהו. אוריך טען כי הפרסום שקרי ומעוות, והצהיר כי בידיו חומרים שעשויים, לדבריו, לעורר שאלות בנוגע להתנהלותו של שמש עצמו.

"רצה הגורל ויש בידיי את כל חומר החקירה, כולל כל ההתכתבויות שלי עם אלי פלדשטיין", כתב אוריך בתגובה לפרסום. במהדורה המרכזית של חדשות 13 פורסמו התכתבויות משתי שיחות בין אוריך לפלדשטיין במהלך המלחמה. על פי הפרסום, באחת ההתכתבויות, מ-20 באוגוסט 2024, מתח אוריך ביקורת חריפה על התנהלות נתניהו מול התקשורת. באחת ההודעות שיוחסו לו כתב: "קח בחשבון, ביבי מתדרך הכי גרוע בארץ". בהמשך שיחה אחרת התבטא לכאורה גם נגד רעיית ראש הממשלה. בהתכתבות מ-24 ביולי 2024, שעסקה בניסיון לקדם ידיעה על לבושה של שרה נתניהו במהלך ביקורה בארצות הברית, כתב אוריך לפלדשטיין, על פי הפרסום: "היא מבלבלת לי את הגויאבות".

מיכאל שמש ( תומר ניוברג / פלאש90 )

בחדשות 13 הדגישו כי ההתכתבויות שפורסמו אינן חלק מתכתובות הוואטסאפ האישיות שהופצו ברשת שלשום.

אלא שאוריך דחה את הפרסום ותקף ישירות את העיתונאי שחשף את ההתכתבויות.

"הפרסום של מיכאל שמש הערב, שהגיע ממקור אותו הוא מדברר באדיקות, הוא שקרי ומעוות ולצערי שמש פרסם אותו למרות שהזהרתי אותו מראש שהוא הולך ליפול בפח", טען אוריך.

בהמשך הודעתו עבר אוריך מהכחשת הפרסום לאיום בחשיפת חומרים הנוגעים לשמש עצמו.

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"אני שומר על החוק ולכן אני לא יכול לפרסם כעת את החומרים אבל הם יחשפו בקרוב", כתב, והוסיף כי מדובר גם ב"שיחות והתכתבויות דרמטיות של מיכאל שמש, שמעלות יותר מסימן שאלה אחד על פעולותיו ומניעיו".

אוריך אף טען כי בידיו שיחה אחת שלדבריו עשויה להעמיד את התנהלותו של העיתונאי באור אחר: "ובהם שיחה אחת מעניינת במיוחד שמוכיחה מעבר לכל ספק סביר שהאיש הזה רחוק מלהיות עיתונאי".

את הודעתו חתם במילים: "פרטים נוספים בהמשך. תודה על תשומת הלב שלכם לנושא המיותר הזה!"