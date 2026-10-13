סקר מנדטים: נתניהו בשפל חדש; גוש האופוזיציה בצרות

בחירות ( יונתן זינדל/פלאש90 )

סקר מנדטים חדש של 'חדשות 16', שנערך בקרב למעלה מ-2,000 משיבים על ידי 'מאגר מוחות', מציג תמונת מצב צמודה במפת החלוקה הפוליטית. על פי הנתונים, מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט מובילה את התרשים ומשיגה 21 מנדטים, כשאחריה ממוקמת מפלגת הליכוד בראשות בנימין נתניהו עם 18 מנדטים. מפלגת "ביחד" מגיעה ל-13 מנדטים, בעוד שמפלגות עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר והדמוקרטים בראשות יאיר גולן זוכות ל-9 מנדטים כל אחת. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות

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בהמשך המפה הפוליטית, יהדות התורה והרשימה המשותפת מקבלות 8 מנדטים כל אחת. ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן וסיעת ש"ס עומדות על 7 מנדטים לכל אחת, ואילו הציונות הדתית וזהות מקבלת 6 מנדטים. את סגירת תרשים המפלגות שעוברות את אחוז החסימה חותמות רע"ם עם 5 מנדטים, חיבור "הנדל חליכה" שמשיג 5 מנדטים, ומפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר שעוברת את אחוז החסימה ומגרדת 4 מנדטים.

בחלוקה לגושים, גוש הקואליציה (כולל "עמך ישראל") עומד על 52 מנדטים לעומת 50 מנדטים לגוש האופוזיציה. מפלגות המילואימניקים והכלכלית של הנדל וחליכה משיגות 5 מנדטים, והמפלגות הערביות עומדות על 13 מנדטים. הסקר בוצע על ידי מכון 'מאגר מוחות' בתאריך 13.10.2026 עם טעות סטטיסטית של 2.1%.