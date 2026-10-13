יוסף חדאד מתייחס לראשונה לטלטלה במפלגה

יוסף חדאד ( אבשלום ששוני/פלאש90 )

יוסף חדאד פנה הערב (שלישי) לחברי מפלגת "עמך ישראל" בראשות עפר וינטר, והאשים גורמים בימין בניהול קמפיין נגד המפלגה, שלטענתו נועד להביא לפגיעה בה. הדברים מגיעים על רקע הדיווח כי דוידי בן ציון, המשובץ במקום השמיני ברשימה, צפוי להודיע על פרישתו מהמרוץ, שבועיים בלבד לפני הבחירות לכנסת.

"אנחנו תחת קמפיין מכוער שממומן בתקציבי עתק ושכל מטרתו לרסק אותנו כאילו אנחנו האויב", כתב חדאד בהודעתו לחברי המפלגה. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות בהמשך הפנה חדאד את הביקורת כלפי גורמים במחנה הימין, וטען כי הלחצים על מפלגתו מגיעים דווקא מתוכו. "וזה עוד בא מימין, מתוך הבית שלנו מה שנקרא. ונכון הלחצים הפוליטיים כבדים, הם משתמשים בדרכים דוחות ולא כולם מסוגלים לעמוד בהן, בטח כשזה מגיע למשפחה שלהם".

עוד באותו נושא טראמפ באיום לחות'ים: "חשבתי שהם למדו את הלקח" יאיר אמר

דבריו של חדאד מגיעים כאשר מפלגת "עמך ישראל" מתמודדת עם קשיים לקראת הבחירות. על פי הדיווח על פרישתו הצפויה של בן ציון, המהלך מתרחש ברקע לחצים פוליטיים וחשש במפלגה מתוצאות הסקרים האחרונים, שבהם אינה עוברת את אחוז החסימה.

לפי אותו דיווח, במערכת הפוליטית מעריכים כי מועמדים נוספים ברשימה עשויים להודיע על פרישה בימים הקרובים. החשש המתואר בקרב חברי המפלגה נוגע לאפשרות שקולות שיינתנו לרשימה לא יתורגמו למנדטים בכנסת אם לא תעבור את אחוז החסימה.