איילת שקד מעריכה: כך וינטר יסיים את מערכת הבחירות

איילת שקד ( אבשלום ששוני / פלאש90 )

סערת הפרישה בסיעת "עמך ישראל" תופסת תאוצה: לאחר הודעתו של דוידי בן ציון (מקום 8 ברשימה) על פרישתו מהמירוץ לכנסת שבועיים בלבד לפני הבחירות, נחשפים הפרטים ומארג הלחצים שהובילו לצעד הדרמטי – ובראשם הערכתה הנחרצת של שרת המשפטים והפנים לשעבר, איילת שקד.

על פי הדיווח של עיתונאי ynet, אמיר אטינגר, במהלך התלבטויותיו בימים האחרונים, שוחח בן ציון עם שקד והתייעץ עמה לגבי סיכויי המפלגה. שקד הבהירה לו בצורה חד-משמעית כי מניסיונה המר בבחירות אפריל 2019 – אז התמודדה במסגרת "הימין החדש" ולא עברה את אחוז החסימה על חודם של קולות בודדים – עופר וינטר ומפלגתו אינם צפויים לעבור את הסף הנדרש, וכי המשך הריצה מהווה סיכון ממשי לכלל גוש הימין. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות

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מעבר להערכתה של שקד, להחלטתו של בן ציון קדם מסע לחצים כבד שהופעל עליו מצד אנשיו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ודמויות מרכזיות בהתיישבות ביהודה ושומרון, שחששו מאובדן קולות ימין לקראת הבחירות.

הצלע המכרעת בהחלטה הייתה התייעצותו של בן ציון עם רב השומרון, הרב אליקים לבנון, הנחשב לקרוב אליו במיוחד. לאחר ניתוח תמונת הסקרים וההשלכות האפשריות על גוש הקואליציה, הכריע הרב כי יש למנוע סיכון של שריפת קולות למחנה הלאומי – דבר שהוביל את בן ציון לקבל את ההחלטה ולפרוש מהרשימה.