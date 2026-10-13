"היא חלק מהנשמה": מכרו שטח עצום במחיר סמלי בלבד

במשך יותר משמונה עשורים היה שטח אדמה עצום במזרח טקסס חלק בלתי נפרד מחייה של משפחת פולארד. בני המשפחה גידלו בו אגוזי פקאן, יצאו לדוג באגם הסמוך ובילו בו יחד במשך דורות. כעת החליט סם פולארד, בן המשפחה ובעל הקרקע, לפתוח את המקום בפני הציבור הרחב באמצעות מכירתו לקרן לשימור הטבע.

מדובר בשטח של כ-2,630 דונם, השוכן לחופי אגם פלסטיין במחוז הנדרסון שבטקסס. האזור כולל יערות אורנים, מצוקים נמוכים, שטחי ביצות, בריכות טבעיות ומטע פקאן ותיק. הוא משמש גם בית גידול לצבאים, חתולי בר, עופות מים ומינים רבים נוספים.

"האדמה הזאת היא חלק מהנשמה שלי", סיפר פולארד, המכהן גם כנשיא חברת משתלות הפקאן המשפחתית. "חשוב לי מאוד שנוכל להשאיר אחרינו מורשת שאנשים אחרים יוכלו ליהנות ממנה".

הקרקע נרכשה ב-1 באוקטובר על ידי הקרן לפארקים ולחיות הבר של טקסס, שהשקיעה ברכישתה כעשרה מיליון דולר - מחיר נמוך משמעותית משוויה המוערך של האדמה. הקרן מתכננת להעביר אותה לרשות הפארקים המדינתית בסוף שנת 2027, לאחר שיוקצה המימון הדרוש.

בעתיד צפוי השטח להפוך לפארק טבע גדול, ובו מסלולי הליכה ורכיבה על אופניים, מתחמי קמפינג, אזורי פיקניק וגישה לאגם לשיט, שחייה ודיג. הפארק ייפתח בהדרגה, לצד עבודות לשיקום בתי הגידול הטבעיים.

מבחינת משפחת פולארד, הפרידה מהאדמה שטיפחה במשך דורות אינה רק עסקת נדל"ן. זו דרך להבטיח שהנופים, העצים והזיכרונות המשפחתיים יהפכו למורשת שתישמר גם עבור הדורות הבאים.