טראמפ באיום לחות'ים: "חשבתי שהם למדו את הלקח"

הנשיא טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתבטא לראשונה באופן מעמיק בקשר להתפתחות הלחימה בין סעודיה והחות'ים בהודעה רשמית ברשתות, והודיע כי מדובר בניסיון איראני לפגוע בו בבחירות האמצע. הנשיא טראמפ הזכיר ראשית הת סבב הלחימה שקיים עם החות'ים לפני מעל לשנה עם כניסתו לתפקיד, ותהה כי: "החות'ים מתנהגים בצורה רעה מאוד. חשבתי שהם למדו את הלקח שלהם לפני שנה כשהפצצנו אותם בצורה קשה ביותר ואז, לבקשתם, עצרנו. הם היו שקטים במשך זמן רב, אבל עכשיו הם צצו מחדש בצורה מגעילה מאוד".

הודעת הנשיא טראמפ ( צילום: ללא קרדיט, מתוך הרשת החברתית )

הוא המשיך והפנה אצבע מאשימה לעבר איראן, והאשים כי מדובר בניסיון לשבש את השווקים הבינלאומיים לקראת בחירות האמצע בארה"ב: "זה כנראה בהוראת איראן, שהיא אומה כושלת, ללא חיל הים, ללא חיל האוויר, עם הכלכלה הגרועה בעולם ואינפלציה של 301% — כדי לפגוע בסעודיה ולנסות בכוונה להעלות את מחירי הנפט, כנראה לקראת הבחירות בארה"ב, לא נחמד".

לבסוף הזהיר טראמפ כי למרות בחירות האמצע, הוא עדיין יהיה זה שמחזיק בכל הקלפים: "ישהו צריך להסביר להם שאני לא מתמודד בבחירות, אני כבר ניצחתי, בניצחון סוחף אדיר, אבל אני אהיה שם אחרי הבחירות, ואני לעולם לא אסלח ולא אשכח!".