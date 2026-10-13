ראש הממשלה נתניהו במהלך חריג נגד עופר וינטר

ראש הממשלה בנימין נתניהו פועל להביא לפרישתו של עופר וינטר מהמרוץ הפוליטי לקראת הבחירות הקרובות, כך דווח הערב (שלישי) בפרסום ראשון של ארי קלמן. על פי הדיווח, נתניהו מנסה להשפיע על החלטתו של וינטר באמצעות רבו, המקובל הרב בניהו שמואלי, במטרה שזה יורה לו לפרוש מההתמודדות.
לפי הפרסום, ראש הממשלה מפעיל לחצים על הרב שמואלי כדי שיתערב בהחלטתו של וינטר ויביא לפרישתו מהמרוץ. מדובר בניסיון לפעול מול וינטר באמצעות דמות רבנית המקורבת אליו, ולא באמצעות פנייה ישירה אליו.
אלא שעל פי הדיווח, המהלך נתקל בקושי. הרב בניהו שמואלי אינו נענה לפניות המגיעות מלשכת ראש הממשלה, ואף מסנן את שיחות הטלפון שמתקבלות מאנשי הלשכה.
עוד דווח כי הרב שמואלי הבהיר שאין בכוונתו להתערב פוליטית בבחירות הקרובות. בכך, לפי הפרסום, הוא נמנע מלהיענות לניסיון לרתום אותו למהלך שנועד להביא לפרישתו של תלמידו מההתמודדות הפוליטית.
כאמור, שבועיים בלבד לפני הבחירות לכנסת: דוידי בן ציון, המשובץ במקום השמיני ברשימה, צפוי להודיע כבר הערב (שלישי) על פרישתו מהמירוץ.
המהלך מגיע בעקבות לחצים כבדים והחשש הגובר במפלגה לאור תוצאות הסקרים האחרונים, שלא מנבאים לסיעה מעבר של אחוז החסימה. הפרישה הצפויה מהווה פגיעה קשה במעמדו של וינטר ובאמון של חברי הרשימה ביכולתו להוביל את המפלגה לכנסת
וינטר שר הביטחון חדש