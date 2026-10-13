ראש הממשלה נתניהו במהלך חריג נגד עופר וינטר

( יונתן זינדל/ פלאש 90, חיים גולדברג / פלאש90 )

ראש הממשלה בנימין נתניהו פועל להביא לפרישתו של עופר וינטר מהמרוץ הפוליטי לקראת הבחירות הקרובות, כך דווח הערב (שלישי) בפרסום ראשון של ארי קלמן. על פי הדיווח, נתניהו מנסה להשפיע על החלטתו של וינטר באמצעות רבו, המקובל הרב בניהו שמואלי, במטרה שזה יורה לו לפרוש מההתמודדות.