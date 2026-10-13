נתניהו בתגובה ראשונה לפרישה במפלגתו של וינטר

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב הערב (שלישי) לפרישתו של דוידי בן ציון מרשימת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר, וקרא למועמדים נוספים ברשימה לצעוד בעקבותיו.

"אני מחזק את דוידי בן ציון על החלטתו החשובה לפרוש ממפלגתו של וינטר", מסר ראש הממשלה. נתניהו ציין כי בן ציון עשה זאת "לאחר שהבין שהריצה של וינטר מסכנת את גוש הימין, ותוביל להקמת ממשלת שמאל של איזנקוט, יאיר גולן, ליברמן, בנט והמפלגות הערביות".