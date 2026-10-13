קטנה מתמיד וחכמה מאי פעם: סמארט בקאמבק מפתיע

המכונית העירונית המפורסמת של סמארט חוזרת עתה לחיים. יצרנית הרכב חשפה בתערוכת הרכב בפריז את Smart #2, מכונית חשמלית חדשה שמחזירה לכבישים את הרעיון המקורי שהפך את המותג למפורסם: מכונית קטנטנה, בעלת שני מושבים בלבד, שנועדה להשתחל גם למקומות החניה הצפופים ביותר.

אורכה של המכונית החדשה עומד על כ-2.79 מטרים בלבד, ארוך ב-5.1 סנטימטרים מהדור הקודם. למרות ממדיה הזעירים, היא מצוידת בסוללה בקיבולת של 35.8 קוט"ש, המספקת טווח נסיעה מוצהר של עד 290 קילומטרים, כמעט פי שניים מהטווח של הדגם החשמלי הקודם.

המכונית מצוידת במנוע חשמלי בהספק של כ-82 כוחות סוס, בהנעה אחורית ובמערכת טעינה מהירה בהספק של עד 65 קילוואט. אחד הנתונים המרשימים במיוחד הוא קוטר הסיבוב שלה, העומד על 6.95 מטרים בלבד, ומאפשר לבצע תמרונים במרחבים עירוניים צפופים במיוחד.

למרות גודלה, סמארט לא ויתרה על מערכות הבטיחות והנוחות. הרכב כולל שבע כריות אוויר, בקרת שיוט אדפטיבית ומערכות סיוע לנהיגה. בתא הנוסעים הותקן מסך מולטימדיה בגודל 10.1 אינץ' ולוח מחוונים דיגיטלי בגודל 8.8 אינץ'. בגרסאות המאובזרות ניתן יהיה לקבל גם גג זכוכית, מושבי עור מחוממים ומערכת שמע עם שבעה רמקולים.