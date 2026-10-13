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חדשות פוליטי מדיני

עופר וינטר בתגובה מהירה לדרמה במפלגתו

יו"ר מפלגת 'עמך ישראל', עופר וינטר, מפרסם תגובה ראשונה ומהירה מספר רגעים אחרי הדרמה במפלגתו

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עופר וינטר (חיים גולדברג/פלאש90)

במפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר מגיבים לפרישתו של דוידי בן ציון (מקום 8 ברשימה), ומטיחים האשמות קשות נגד גורמים במערכת הפוליטית שלטענתם הפעילו עליו ועל משפחתו לחצים כבדים.

בהודעה רשמית מטעם המפלגה נמסר מסר חיזוק לבן ציון, לצד מתקפה חריפה על הגורמים שמאחורי הקלעים: "דוידי יקר, אוהבים אותך. צר לנו על הלחצים, האיומים וההתנכלות לילדים ולמשפחה שנאלצת לעבור על ידי גורמים שפשוט לא מוכנים שייכנסו כוחות חדשים ונקיים לפוליטיקה הישראלית".

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עוד הוסיפו במפלגה והבהירו כי הם מבינים את נסיבות ההחלטה: "לא כל אחד יכול לעמוד בלחצים פסולים ובזויים כפי שהיו עליך ועל משפחתך. תודה על המסע המשותף".

תגובת המפלגה מגיעה על רקע הדיווחים מהערב על פרישתו הצפויה של בן ציון, שבועיים בלבד לפני יום הבחירות, על רקע נתוני הסקרים והחשש מאובדן קולות במחנה הימין.
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