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חדשות פוליטי מדיני

בעקבות הסקרים: פרישה ראשונה מהמפלגה של עופר וינטר

שבועיים בלבד לפני הבחירות ובעקבות המצב הקשה בסקרים, פרישה ראשונה במפלגת 'עמך ישראל' של עופר וינטר

3 תגובות
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(חיים גולדברג/פלאש90)

מכה קשה למפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר, שבועיים בלבד לפני הבחירות לכנסת: דוידי בן ציון, המשובץ במקום השמיני ברשימה, צפוי להודיע כבר הערב (שלישי) על פרישתו מהמירוץ.

המהלך מגיע בעקבות לחצים כבדים והחשש הגובר במפלגה לאור תוצאות הסקרים האחרונים, שלא מנבאים לסיעה מעבר של אחוז החסימה. הפרישה הצפויה מהווה פגיעה קשה במעמדו של וינטר ובאמון של חברי הרשימה ביכולתו להוביל את המפלגה לכנסת.

על פי הערכות במערכת הפוליטית, ימים ספורים לפני יום הבוחר צפויות פרישות נוספות של מועמדים ברשימה. הרקע לחשש הגובר בקרב חברי המפלגה הוא הסיכון של אובדן קולות למחנה הלאומי – דבר שעלול, להערכתם, לסלול את הדרך להקמת ממשלת שמאל.
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רון
לפני שעה

יש לו מצפון אמיתי.מלכתכילה וינטר היה צריך לקבל שריונים אם הבטחה לעצמאות בנושאים הבוערים.
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