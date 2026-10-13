דרעי מפתיע: "אני בעד ממשלה רחבה עם איזנקוט"

יו”ר ש”ס אריה דרעי התייחס הערב (שלישי) לאפשרות של הקמת ממשלה רחבה בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו, בהשתתפות גדי איזנקוט, והביע תמיכה במהלך. בריאיון ליוסי בן עטר ב”כאן מורשת”, הבהיר דרעי כי הקמת ממשלה כזו תחייב ויתורים מצד המפלגות המשתתפות בה.

“אני בעד ממשלה רחבה עם איזנקוט בראשות נתניהו. כל אחת מהמפלגות תצטרך לוותר מכוחה. כואב לי מהפיצול בעם”, הצהיר יו”ר ש”ס במהלך הריאיון.

מדובר בהצהרה מפורשת של דרעי בעד הקמת ממשלה רחבה, שבה ישתתף גם איזנקוט, לצד המפלגות שירכיבו את הממשלה בראשות נתניהו. בדבריו הציב דרעי את המשך כהונתו של נתניהו בראשות הממשלה כחלק מהמתווה שבו הוא תומך.

לצד התמיכה בשילובו של איזנקוט, יו”ר ש”ס הבהיר כי המהלך לא יוכל להתבסס על דרישות של צד אחד בלבד. לדבריו, כל אחת מהמפלגות תצטרך לוותר על חלק מכוחה כדי לאפשר את הקמת הממשלה הרחבה.

דרעי לא פירט אילו ויתורים יידרשו מהמפלגות, האם ש”ס עצמה תהיה מוכנה לוותר על דרישות מסוימות, או כיצד ניתן יהיה לגבש הסכמות בין הצדדים.

בהמשך דבריו התייחס יו”ר ש”ס גם למצב החברתי בישראל, והביע צער על הפילוג בעם. את תמיכתו בממשלה הרחבה ליוותה האמירה “כואב לי מהפיצול בעם”, המצביעה על המקום שתופסת הסוגיה בדבריו.