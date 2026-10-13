המפגש המדהים במגרש: שיחקו זו נגד זו, וגילו שהן אחיות 

מפגש מקרי במגרש ספורט הפך לאיחוד משפחתי מרגש במיוחד: סמנתה רנסוולד, צעירה אמריקנית בת 19 ממדינת מונטנה, גילתה כי אחת השחקניות בקבוצה היריבה היא למעשה אחותה הביולוגית, שאותה לא פגשה מעולם.

רנסוולד, שאומצה כתינוקת, ידעה במשך שנים שיש לה אחות צעירה שנמסרה אף היא לאימוץ. אלא שהליכי האימוץ היו חסויים, והיא לא ידעה היכן אחותה מתגוררת או כיצד היא נראית.

במהלך הטורניר ניגשה אליה אחת מחברותיה לקבוצה והצביעה על שחקנית בת 18 בשם קיאן דין, ששיחקה בקבוצה היריבה. החברה ציינה כי הדמיון החיצוני בין השתיים פשוט מדהים.

תחילה התקשתה רנסוולד להאמין לאפשרות שמדובר באחותה האבודה, אך הסקרנות גברה עליה. לאחר ששיתפה את אמה המאמצת, השתיים בדקו את רשימת השחקניות בטורניר. כאשר הופיע השם קיאן, התברר כי זהו בדיוק השם שאמה הביולוגית של סמנתה העניקה לאחותה הקטנה.

בהמשך ניגשה אמה של רנסוולד למשפחתה של דין, ושתי המשפחות השוו פרטים על האם הביולוגית ועל בית החולים שבו נולדו הבנות. הפרטים תאמו, והמשפחות הבינו כי שתי השחקניות הן אכן אחיות שנפרדו בינקותן.

לאחר המפגש התגלו גם קווי דמיון מפתיעים נוספים: שתיהן שיחקו כדורעף בתקופת התיכון, באותו תפקיד ואפילו עם אותו מספר על החולצה.

כיום האחיות לומדות במכללות במדינות שונות בארצות הברית, אך הן שומרות על קשר ומתכננות להמשיך להיפגש.

עבור רנסוולד, המפגש העניק תשובה לשאלה שליוותה אותה במשך שנים. לדבריה, בעבר הייתה מספרת לאנשים שיש לה אחות שמעולם לא פגשה, ואילו כעת היא סוף סוף יכולה לחבר פנים ושם לאותה דמות מסתורית בחייה.