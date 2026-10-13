הילדה שהתחילה בדוכן לימונדה קטן והגיעה ל-5 מיליון דולר

פייטון אוברט, נערה ממדינת אוהיו שבארצות הברית, מוכיחה כי פעולה קטנה יכולה להפוך למפעל עצום. זאת באמצעות יוזמה יוצאת דופן שהחלה בדוכן לימונדה צנוע והפכה לארגון צדקה המגייס תרומות בשווי מיליוני דולרים.

הסיפור החל כאשר אוברט הייתה פעוטה בת כשנה וחצי ונזקקה לטיפול בבית חולים. במהלך התקופה הקשה קיבלה דובי מארגון צדקה המסייע לילדים מאושפזים. הצעצוע הפשוט העניק לה נחמה רבה, והיא שמרה עליו גם שנים לאחר מכן.

בשנת 2018 החליטה אוברט לעשות למען ילדים אחרים את מה שעשו למענה. היא הקימה דוכן למכירת לימונדה סמוך לביתה באזור סינסינטי, והכריזה שכל ההכנסות יוקדשו לרכישת צעצועים לילדים המאושפזים בבתי חולים.

הדוכן הראשון הצליח לגייס 768 דולר, סכום צנוע יחסית, אך כזה שסימן את תחילתו של מפעל חסד יוצא דופן.

בשנה שלאחר מכן חזרה אוברט למכור לימונדה, אלא שהפעם היוזמה עוררה עניין רב בקהילה המקומית. ההכנסות זינקו פי עשרה, ותושבים נוספים החלו להצטרף למאמץ.

בשנת 2020, בעיצומה של מגפת הקורונה, הרחיבה אוברט את הפעילות והקימה רשת של שמונה דוכני לימונדה באוהיו ובקנטקי. יחד הצליחו הדוכנים לגייס כ-35 אלף דולר בכסף ובתרומות צעצועים.

שנה לאחר מכן הפכה היוזמה לעמותה רשומה בשם Payton's Lemonade Stand. כמאה צעירים התגייסו להפעיל 30 דוכנים, והפעילות הניבה באותה שנה כ-60 אלף דולר.

מכאן נמשכה הצמיחה בהתמדה: בשנת 2022 גויסו 80 אלף דולר, בשנת 2023 כבר 100 אלף דולר, ובשנת 2024 הגיע הסכום ל-125 אלף דולר.

גם רשויות הכבאות, בתי ספר, עסקים מקומיים וקבוצות ספורט הצטרפו ליוזמה, שהפכה בהדרגה לאירוע קהילתי רחב היקף.

בשנת 2025 פעלו מאה דוכני לימונדה בשלוש מדינות בארצות הברית, והצליחו לגייס 150 אלף דולר בתוך שלוש שעות בלבד. השנה התרחבה הפעילות למדינות נוספות, ובאירוע ההתרמה של 2026 נאספו 170 אלף דולר.

על פי הדיווחים, מאז הקמת היוזמה הועברו באמצעות הארגון תרומות כספיות ומוצרים בשווי מצטבר של יותר מחמישה מיליון דולר. הסיוע כבר אינו מסתכם בצעצועים לילדים מאושפזים, אלא כולל גם מזון, בגדים, ספרים וציוד לימודי למשפחות המתמודדות עם קשיים כלכליים.

כך הפך דובי קטן, שניתן לפעוטה ברגע קשה בחייה, לנקודת הפתיחה של מפעל צדקה המסייע לאלפי ילדים ומשפחות. והכול התחיל בכוס לימונדה אחת וברצון פשוט להחזיר טובה.