אחרי השבוע הסוער: מכה קשה נוספת ליונתן אוריך

( יונתן שאול / פלאש90 )

השבוע המורכב של יונתן אוריך ספג היום מכה נוספת: מגיש "הצינור", גיא לרר, הודיע על כוונתו להגיש תביעת לשון הרע נגד יועצו הקרוב של ראש הממשלה בנימין נתניהו. הצעד המשפטי מגיע לאחר שבוע סוער במיוחד עבור אוריך, שכלל חשיפת התכתבויות וואטסאפ אישיות ברשת על ידי האקרים, לצד דיווחים בחדשות 12 על חומרים נוספים המעוררים חשד לגבי מעורבותו בפרשת "קטארגייט".

כעת, מתווסף לחזית המשפטית והציבורית של אוריך עימות חזיתי גם מול איש התקשורת גיא לרר, בעקבות פרסום נתונים מוטעים הנוגעים לנתוני הצפייה של התוכנית "הצינור". בפוסט נוקב שפרסם בחשבונו, הסביר לרר כי מדובר בצעד תקדימי מבחינתו. "מעולם לא תבעתי. ונכתבו עליי בעבר לא פעם שקרים בוטים, קלים להוכחה", כתב לרר. "מה שונה הפעם? יונתן אוריך, נשוא התביעה. חשיבותו במדינת ישראל הנוכחית. כוחו הרב. הקלות שבה הוא לוחץ על כפתור ההשמדה. השימוש האוטומטי בכלים הנחזים להיות אמת. היעדר המצפון המוחלט".

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לרר הדגיש בדבריו כי המאבק חורג מהזירה האישית או העיתונאית והופך למאבק נורמטיבי. "כל אלו הופכים את הסוגיה האישית, הפעוטה ציבורית - רייטינג של תכנית לילה - לבעלת חשיבות מסוימת בקרב על האמת והשפיות. אם כל אחד יעשה מאמץ קטן בגזרתו, השקר והרשע כדרך חיים ימוגרו לאט לאט".

לפוסט צירף לרר את נתוני הצפייה הרשמיים של התוכנית לצד הנתונים הכלליים של הצפייה בטלוויזיה, והודיע כי ייצוגו המשפטי יופקד בידי עורכי הדין אילן יונש ויובל יועז.

לסיום פנה לרר לעוקביו והבהיר כי בכוונתו לתרום את כספי הפיצויים במידה שיזכה: "עכשיו לשאלה החשובה באמת: לאן תרצו שהכסף של אוריך ייתרם?".