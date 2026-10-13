הכירו את האפליקציה שתאפשר לכם לאמץ עץ

מה עושים כאשר העץ ברחוב שלכם סובל מצמא? בברלין מצאו פתרון יצירתי במיוחד: אפליקציה שמאפשרת לתושבים לאמץ עצים בשכונה, לקבל מידע על מצבם ולהשקות אותם כאשר הם זקוקים למים.
האפליקציה, שנקראת Gieß den Kiez, שפירושו בגרמנית "השקו את השכונה שלכם", פותחה על ידי CityLAB Berlin ופועלת מאז שנת 2020. היא כוללת מפה אינטראקטיבית של כ-900 אלף עצי רחוב בבירת גרמניה, ומאפשרת למשתמשים לבחור עץ ולאמץ אותו באופן דיגיטלי.
לאחר האימוץ, המשתמשים יכולים לקבל הנחיות השקיה בהתאם למין העץ, גילו, מיקומו ותנאי מזג האוויר. עצים הזקוקים למים מסומנים במפה בנקודות כתומות או אדומות, והמערכת אף מציגה את מיקומם של ברזים ומשאבות מים ציבוריים שבהם ניתן להיעזר לצורך ההשקיה.
הרעיון נולד מתוך הצורך להתמודד עם גלי החום הפוקדים את אירופה בשנים האחרונות. בברלין, שבה נמדדו בקיץ האחרון טמפרטורות של יותר מ-39 מעלות, עצי הרחוב אינם משמשים רק לקישוט. הם מספקים צל, מסייעים בקירור הרחובות ומשפרים את איכות האוויר.
מפתחי האפליקציה מבקשים לשנות את האופן שבו תושבים מתייחסים לעצים שסביבם. במקום לראות בהם חלק מובן מאליו מהנוף העירוני, הם מעודדים את הציבור להתייחס אליהם כמעט כמו לחיות מחמד הזקוקות לטיפול קבוע.
אמנדה גלזר-בליי, תושבת אזור ברלין שמשתמשת באפליקציה, סיפרה לעיתון הגרדיאן כי החוויה מזכירה משחק מחשב. לדבריה, אנשים רבים מעוניינים להשקות את העצים, אך אינם בטוחים אם זו אחריותם. האפליקציה מעניקה להם עידוד והכוונה.
גלזר-בליי עצמה אימצה עץ תרזה והעניקה לו את השם "לינדה". מעבר לקשר האישי שנוצר בינה לבין העץ, עצי התרזה מספקים גם אבקה וצוף לדבורים בעיר.
המיזם, שזכה להתעניינות ציבורית מאז תקופת מגפת הקורונה, כבר חצה את גבולות ברלין. ערים נוספות, ובהן פוטסדאם, לייפציג ומגדבורג בגרמניה, וכן הרובע ה-17 בפריז, השתמשו בקוד הפתוח של האפליקציה כדי לפתח גרסאות מקומיות משלהן.
מעבר לתועלת הסביבתית, מחקרים מצביעים גם על יתרונות בריאותיים ונפשיים של עצים בסביבה העירונית. בין היתר, נמצא קשר בין כיסוי עצים נרחב לבין הוצאות בריאות נמוכות יותר, ובמחקר אוסטרלי נמצא כי שכונות עשירות בעצים מאופיינות בבריאות נפשית טובה יותר.