הכירו את האפליקציה שתאפשר לכם לאמץ עץ

מה עושים כאשר העץ ברחוב שלכם סובל מצמא? בברלין מצאו פתרון יצירתי במיוחד: אפליקציה שמאפשרת לתושבים לאמץ עצים בשכונה, לקבל מידע על מצבם ולהשקות אותם כאשר הם זקוקים למים.

האפליקציה, שנקראת Gieß den Kiez, שפירושו בגרמנית "השקו את השכונה שלכם", פותחה על ידי CityLAB Berlin ופועלת מאז שנת 2020. היא כוללת מפה אינטראקטיבית של כ-900 אלף עצי רחוב בבירת גרמניה, ומאפשרת למשתמשים לבחור עץ ולאמץ אותו באופן דיגיטלי.

לאחר האימוץ, המשתמשים יכולים לקבל הנחיות השקיה בהתאם למין העץ, גילו, מיקומו ותנאי מזג האוויר. עצים הזקוקים למים מסומנים במפה בנקודות כתומות או אדומות, והמערכת אף מציגה את מיקומם של ברזים ומשאבות מים ציבוריים שבהם ניתן להיעזר לצורך ההשקיה.

הרעיון נולד מתוך הצורך להתמודד עם גלי החום הפוקדים את אירופה בשנים האחרונות. בברלין, שבה נמדדו בקיץ האחרון טמפרטורות של יותר מ-39 מעלות, עצי הרחוב אינם משמשים רק לקישוט. הם מספקים צל, מסייעים בקירור הרחובות ומשפרים את איכות האוויר.

מפתחי האפליקציה מבקשים לשנות את האופן שבו תושבים מתייחסים לעצים שסביבם. במקום לראות בהם חלק מובן מאליו מהנוף העירוני, הם מעודדים את הציבור להתייחס אליהם כמעט כמו לחיות מחמד הזקוקות לטיפול קבוע.