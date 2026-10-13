שבועיים לפני הבחירות: יאיר גולן רושם ניצחון גדול

( אבשלום ששוני / פלאש90 )

מפלגת "הדמוקרטים" הגישה עתירה דחופה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, בדרישה להוציא צו המורה לעמותת "אם תרצו" לחדול לאלתר מניהול קמפיין בחירות שהוגדר על ידה כבלתי חוקי. בעתירה נטען כי "אם תרצו" פועלת בפועל כגוף פוליטי נגד מפלגת הדמוקרטים ורשימות נוספות, תוך עבירה על חוק מימון מפלגות והסתרת מקורות המימון שלה.

מתשובת "אם תרצו" לעתירה עולה כי למרות טענת העמותה שפרסומיה לגיטימיים, היא הפסיקה לפרסם מודעות דומות מזה למעלה מחודש "מטעמי זהירות גרידא". ב"דמוקרטים" מציינים כי הלחץ שהופעל עוד בשלב הפניות המוקדמות אילץ את העמותה לבלום את הפעילות. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות בעתירה, שהוגשה באמצעות יועמ"ש המפלגה עו"ד עומרי שגב, נטען כי עמותת "אם תרצו" ניהלה קמפיין ממוקד נגד רשימת הדמוקרטים, ובפרט נגד המועמדים יאיר גולן, נעמה לזימי, גלעד קריב ויאיא פינק. הקמפיין כלל רכישת שטחי פרסום יקרים מבלי להירשם כ"גוף פעיל בבחירות", כנדרש בחוק עבור פעילות בהיקפים כספיים נרחבים. עוד נחשף בעתירה כי במסגרת קמפיין שנקרא "מטה קול העם", הופנו גולשים לטופסי רישום מקוונים לצורך איסוף פרטים מזהים. מאגר מידע זה, כך נטען, נבנה על בסיס סינון פוליטי ומשמש לפנייה ישירה לבוחרים במטרה להניא אותם מלהצביע לרשימת הדמוקרטים.

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כמו כן, בעתירה מפורטת זיקה פרסונלית לטענת המפלגה בין העמותה לבין הליכוד: מייסד העמותה מועמד ברשימת הליכוד לכנסת, יו"ר העמותה התפקד לליכוד, דובר העמותה קיבל שכר מתקציב הקשר עם הציבור של שר מטעם הליכוד, וראשת אגף הדיגיטל פעילה בקבוצות תמיכה בליכוד ובראש הממשלה נתניהו.

ממפלגת הדמוקרטים נמסר בתגובה: "הניסיון של 'אם תרצו' להציג את עצמה כעמותה אזרחית א-מפלגתית קורס לתוך עצמו בתשובתה לוועדת הבחירות. העמותה, שלראשיה זיקה לליכוד, תוקפת באופן אישי וחריף את יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן. התנהלות זו מוכיחה את אופיה הפוליטי, המובהק והמוטה של העמותה. נמשיך להיאבק על טוהר הבחירות ולא נאפשר לעמותות קש עתירות תקציבים ונטולות שקיפות להשחית את ההליך הדמוקרטי".