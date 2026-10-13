נתניהו במסר לרש"פ ולבג"ץ: התושבים לא יחזרו

ראש הממשלה הגיע לביקור בקו התפר ביהודה ושומרון, ומשם שיגר איום חד וישיר לכל אויבי ישראל, כולל הרשות הפלסטינית אשר מסתמנת כסכנה מרכזית במסגרת תרחיש של 'היפוך קנים'.

בנוסף, התייחס ראש הממשלה להוראת בג"ץ מאמש (12.10) אשר דרשה כי צה"ל יספק לוחות זמנים להחזרת התושבים הערבים אל 'מחנות הפליטים' אשר פונו ביהודה ושומרון כחלק ממבצעי פירוק כינוי הטרור בשטח.

ראש הממשלה הבטיח כי קיימת מוכנות מלאה לכל תרחיש, והתחייב בתוקף כי לא יאפשר את החזרת הפלסטינים אל המרחב.

נתניהו הסביר בסרטון שפורסם מטעם לשכתו כי קיים כעת במרחב ביקור וזכה לסקירה ביטחונית מקיפה יחד עם שר הביטחון ובכירים נוספים. במהלך הביקור מפקדי הגזרה, ביניהם בכירים בצה״ל, שב״כ ומג״ב הציגו בפני ראש הממשלה את מאמצי ההגנה על יישובי קו התפר ואת מאמצי הסיכול המשמעותיים שנעשים בכפרים יום וליל למעצר מחבלים, החרמת אמצעי לחימה וטיפול בכל איום שיכול לעלות מהם.

מראש הממשלה נתניהו נמסר: "אני כאן עם שר הביטחון וקציני צה"ל במה שמכונה קו התפר. מאחוריי מחנה הפליטים לשעבר טולכרם. זה היה מבצר טרור. צה"ל נכנס, ניקה אותו בהנחייתנו, עשה עבודה מצוינת, לא רק פה".

בקשר לדרישת בית המשפט קבע ראש הממשלה באופן נחרץ כי אין אפילו במה לדון, וכי 'מחנות הפליטים' ימשיכו לעמוד ריקים: "שמעתי שיש מישהו בבג"ץ שאומר שצריך להחזיר לכאן את התושבים. אלה לא תושבים, אלה מחבלים. מי שישלוט בשטח הזה וישאר בו זה צבא ההגנה לישראל".

בנוסף, שיגר נתניהו עקיצה לעבר ראש מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן והודיע: "לא יהיה פה צבא ערבי ממערב לירדן, יהיה פה צבא הגנה לישראל. צריך להבין, אנחנו דקות מנתניה, דקות מקו החוף. המותניים הצרות של ישראל כבר לא יהיו צרות. אנחנו שומרים מהירדן ועד הים. מדינה שלנו, שליטה שלנו".

בנוסף הודיע נתניהו כי כל מתקפה נגד ישראל תענה בתגובת מחץ, כולל תרחיש של היפוך קנים על ידי הרשות: "מעבר לזה אני רוצה להגיד לכם שיש כאן התרעות, זה נכון. האויבים שלנו חושבים לנסות אותנו בימים האלה לקראת הבחירות. אני מזהיר אותם שאנחנו ערוכים לכל תרחיש, כולל למה שקרוי היפוך קנים. צה"ל הציג בפניי ובפני שר הביטחון תוכנית עזה וחזקה. במקרה כזה, לא מציע לאויבים שלנו לנסות אותנו. תפגשו כאן עוצמה שלא חלמתם עליה".