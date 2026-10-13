יתערב בבחירות? טראמפ רומז כי ימליץ על מועמד

הנשיא טראמפ שוחח עם כתבים במהלך טקס בבית הלבן, ובין אמירות שסיפק בקשר למלחמה באוקראינה ופיטור שגרירת ארה"ב ביוון, סיפק פרטים חדשים גם על המתרחש במזרח התיכון.

על פי הנשיא טראמפ, מאחורי הקלעים השיחות עם איראן עוד נמשכות, אך הוא 'מחזיק את כל הקלפים' לדבריו. הנשיא אף הסביר כי למרות השיחות עם איראן, קבלת ההחלטות שלו במערכה עצמאית לחלוטין מהשיקולים של האיראניים וכי היא "עומד על סף הכרעה סופית" בקשר לאיראן.

כאשר נשאל על הבחירות בישראל, טראמפ שמר על ניטרליות דיפלומטית מסוימת, אך הסביר כי גם יכול להיות שינטוש אותה אם ירגיש שיש מועמד אידיאלי איתו ירצה לעבודה.

טראמפ הסביר כי: "אולי...בסופו של דבר, נתמוך במועמד כל שהוא".