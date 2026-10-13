משה כהן אליה: הוא נמחק פוליטית, הוא כבר לא רלבנטי

משה כהן אליה ( יוטיוב / מכון ארגמן )

פרופ' משה כהן-אליה התייחס בתוכנית "יומן הערב" עם דורון כהן ברדיו 'גלי ישראל' להחלטתו של השר איתמר בן גביר שלא לחתום על הסכם עודפים עם מפלגת 'עמך ישראל' של עופר וינטר, וטען כי מדובר במכה אנושה לסיכוייה לעבור את אחוז החסימה.

"קודם כל זה חוסר אמון בכך שוינטר יכול לעבור את אחוז החסימה", אמר פרופ' כהן-אליה במהלך השידור. "אני רואה כרגע את החיסול שקורה לנגד עינינו של וינטר. הוא התחיל מאוד מאוד גבוה", ובהמשך קבע בצורה חד-משמעית: "יחסית למפלגה חדשה – הוא נמחק". בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות

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מגיש התוכנית, דורון כהן, הצטרף להערכתו של פרופ' כהן-אליה לגבי מועמדותו של תת-אלוף במיל' וינטר וסיכם בנחרצות: "וינטר כבר לא רלוונטי".