הטמפ' צונחות; גשם, רוחות ורעמים: תחזית מזג אוויר

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מזג אוויר בימים הקרובים יהיה חורפי. תחול ירידה בטמפ' ויירדו גשמים מלווים בסופות רעמים. תחזית מזג אוויר

יום רביעי: מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, הטמפרטורות עדיין תהיינה רגילות לעונה. יום חמישי: מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ולאורך מישור החוף יתכן גשם מקומי קל.

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יום שישי: מעונן חלקית עד מעונן. לקראת הצהרים יחל לרדת גשם מקומי ויתכנו סופות רעמים יחידות בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. בעיקר בהרים ובפנים הארץ תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות.

יום שבת: מעונן חלקית עד מעונן, עדיין יתכנו גשמים מקומיים, שברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מעט מהרגיל לעונה.