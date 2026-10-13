שיא מטורף: החולצה של מייקל ג'ורדן נמכרה בסכום דמיוני

חולצת המשחק של אגדת הכדורסל מייקל ג'ורדן נמכרה תמורת 14 מיליון דולר בעסקה פרטית, כך הודיע ביום שני בית המכירות הפומביות Hunt Auctions. מדובר בסכום הגבוה ביותר ששולם אי פעם עבור פריט מזכרות מעולם הכדורסל, על פי הודעת בית המכירות.

החולצה האדומה, הנושאת את חתימתו של ג'ורדן, היא זו שלבש במשחק השני בסדרת גמר ה-NBA בשנת 1998, כאשר שיקגו בולס התמודדה מול יוטה ג'אז. במשחק, שנערך ב-5 ביוני, ניצחו הבולס והשוו את הסדרה ל-1:1.

הרוכש הוא רון פירמן, משקיע נדל"ן ממיאמי, שרכש את הפריט בעסקה פרטית. בהודעה שפרסם באמצעות בית המכירות אמר פירמן כי ג'ורדן היה שחקן מוכשר במיוחד שזכה להערצה ברחבי העולם, והביע התרגשות מהרכישה.

החולצה מגיעה מאחת התקופות המזוהות ביותר עם הקריירה של ג'ורדן. שיקגו בולס ניצחה בסדרה את יוטה ג'אז בשישה משחקים, וזכתה באליפות השישית והאחרונה בקריירה של הכוכב. עונת 1997/98 עמדה גם במרכז סדרת הדוקו המצליחה "הריקוד האחרון", שעלתה לאקרנים בשנת 2020.

למרות המחיר יוצא הדופן, זו אינה החולצה היקרה ביותר שנלבשה במשחק ספורט ונמכרה אי פעם. השיא שייך לחולצה של כוכב הבייסבול בייב רות', שנמכרה בשנת 2024 תמורת 24.12 מיליון דולר.

עם זאת, בעולם הכדורסל מדובר בשיא חדש. חולצה של ג'ורדן מהמשחק הראשון בגמר 1998 נמכרה בשנת 2022 בכ-10.1 מיליון דולר, וחולצה נוספת מהמשחק השלישי באותה סדרה נמכרה בחודש שעבר תמורת כ-12.3 מיליון דולר.