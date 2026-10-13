דיווח: הבקשה הדרמטית של בכירי הליכוד מאביגדור ליברמן

( יונתן זינדל / פלאש90 )

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לדבריו של ליברמן, הבכירים אמרו לו בפגישה: "אתם חייבים לעזור לנו להיפטר מהאב, הבן ורוח הקודש". יו"ר ישראל ביתנו הדגיש בראיון כי הדברים נאמרו לו "באותן המילים בדיוק".