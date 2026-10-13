דיווח: הבקשה הדרמטית של בכירי הליכוד מאביגדור ליברמן

יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, טוען כי בכירים במפלגת הליכוד פנו אליו בימים האחרונים וביקשו את סיועו בהדחת ראש הממשלה בנימין נתניהו ביום שאחרי הבחירות.
בראיון שערכה עמו העיתונאית אנה ברסקי במשדר הבחירות המשותף של "וואלה!" ו"מעריב", סיפר ליברמן על פגישה שקים לאחרונה עם אותם גורמים בכירים במפלגת השלטון, אשר הציגו בפניו מתווה פעולה פוליטי.
לדבריו של ליברמן, הבכירים אמרו לו בפגישה: "אתם חייבים לעזור לנו להיפטר מהאב, הבן ורוח הקודש". יו"ר ישראל ביתנו הדגיש בראיון כי הדברים נאמרו לו "באותן המילים בדיוק".
ככה בונים הפחדה.תרגיל למתחילים .ליברמן לך למשותפת ולמסור שחרר אותנו