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חדשות פוליטי מדיני

דיווח: הבקשה הדרמטית של בכירי הליכוד מאביגדור ליברמן

יו"ר ישראל ביתנו טוען כי פגש בכירים בליכוד שהציעו מתווה ליום שאחרי הבחירות ואמרו לו: "חייבים לעזור לנו להיפטר מהאב, הבן ורוח הקודש"

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(יונתן זינדל / פלאש90)

יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, טוען כי בכירים במפלגת הליכוד פנו אליו בימים האחרונים וביקשו את סיועו בהדחת ראש הממשלה בנימין נתניהו ביום שאחרי הבחירות.

בראיון שערכה עמו העיתונאית אנה ברסקי במשדר הבחירות המשותף של "וואלה!" ו"מעריב", סיפר ליברמן על פגישה שקים לאחרונה עם אותם גורמים בכירים במפלגת השלטון, אשר הציגו בפניו מתווה פעולה פוליטי.

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לדבריו של ליברמן, הבכירים אמרו לו בפגישה: "אתם חייבים לעזור לנו להיפטר מהאב, הבן ורוח הקודש". יו"ר ישראל ביתנו הדגיש בראיון כי הדברים נאמרו לו "באותן המילים בדיוק".
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שלומי
לפני 45 דקות

ככה בונים הפחדה.תרגיל למתחילים .ליברמן לך למשותפת ולמסור שחרר אותנו
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