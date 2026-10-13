הזדמנות שלא תחזור: זכו בדירת חלומות בירושלים! תארו לעצמכם: אתם מתעוררים בבוקר בדירה מפוארת בקומה ה-9, פותחים את החלון ונשקפת לעיניכם פנורמה עוצרת נשימה של ירושלים הבירה. זה לא חלום - זו המציאות שמחכה לזוכה בהגרלה השנתית של קרן עם ישראל חי! למה זו ההזדמנות של החיים שלכם? דירת יוקרה בשווי מיליון דולר מלא בפרויקט חדש ומבוקש מיקום פרימיום בלב ירושלים - הכל בהישג יד נוף פנורמי מהמם מהקומה ה-9 איכות בנייה ללא פשרות וזו כבר השנה התשיעית שקרן עם ישראל חי משנה חיים! מאות משפחות כבר השתתפו, והשנה - הזוכה יכול להיות אתם!

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בונוס מטורף למקדימים! חשבתם שזה נגמר? רגע, יש עוד! למי שלא מחכה לרגע האחרון ורוכש כרטיס עכשיו - יש הפתעה מיוחדת: הגרלת בונוס ענקית של 12,000 דולר! התאריך: 25/12 - נר ראשון של חנוכה זו הפעם הראשונה בהיסטוריה של ההגרלה! כן, קראתם נכון: בנוסף לסיכוי לזכות בדירה במיליון דולר, המקדימים נכנסים גם להגרלה נפרדת על 12,000 דולר במזומן! זה אומר שיש לכם שני סיכויים לזכות: הגרלת הבונוס בחנוכה - 12,000$ ההגרלה הראשית - דירה במיליון דולר! למה לחכות? ככל שתרכשו מוקדם יותר, כך תהיו בהגרלת הבונוס! כנסו >> והחלק הכי יפה? כל שקל שאתם משקיעים בכרטיס הולך לסיוע חברתי חיוני של קרן עם ישראל חי. אתם לא רק משתתפים בהגרלה - אתם משנים חיים! תנו לעצמכם את ההזדמנות הזו! זה הזמן לפעול - לפני שיהיה מאוחר מדי. הכרטיסים נגמרים מהר, וההגרלה מתקרבת. לרכישת כרטיסים והרשמה להגרלה - לחצו כאן עכשיו!