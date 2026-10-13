איראן מסלימה: ספינות בוערות בהורמוז אחרי מתקפת טילים

טהראן לא יושבת בשקט בזמן שהנשיא טראמפ ממשיך בחנק הכלכלי של המשטר, משמרות המהפכה פתחו בגל מתקפות טילים על ספינות במצר הורמוז, לפחות אחת נפגעה ובוערת בלב ים.

התיעוד החדש שפורסם בערוצים רשמיים מטעם משמרות המהפכה מראה את המעקב אחרי הספינה, זיהויה וגם את תוצאות הפגיעה בה.

על פי הדיווחים, הספינה שנפגעה היא מכלית נפט שניסתה לחצות את הורמוז, כאשר משמרות המהפכה טוענים מטעמם כי עשתה זאת "ללא אישור המשטר".

בימים האחרונים מסלימים משמעותית האיראנים את המתקפות על נתיבי השיט דרך הורמוז, במה שנראה כמו מהלך כפול עם המורדים החות'ים להגביר את הלחץ על השווקים הבינלאומיים.