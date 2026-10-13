הדרמה ברמון: רכב התהפך ופגע בגדר, אין חשש לפיגוע

רכב התהפך היום (שלישי) ופגע בגדר בנמל התעופה רמון. בעקבות האירוע התקבלו דיווחים ראשוניים על חשד לאירוע ביטחוני חמור, אולם בהמשך התברר כי אין חשש לפעילות חבלנית עוינת (פח"ע). באירוע לא היו נפגעים.

בתחילה דווח כי רכב ניסה לפרוץ לתחומי נמל התעופה, והועלה חשד כי מדובר בניסיון חדירה על רקע ביטחוני. בהמשך התברר כי הרכב התהפך ופגע בגדר, וכי אין חשש לפיגוע.

על פי הפרטים המעודכנים, האירוע התרחש לאחר שהרכב התהפך ופגע בגדר המתחם. בעקבות הפגיעה עלה חשד ראשוני לאירוע ביטחוני, אך החשש לפעילות חבלנית עוינת הוסר.

בשלב זה טרם נמסרו פרטים נוספים על נסיבות התהפכות הרכב, זהות הנהג או הסיבה שהובילה לפגיעה בגדר. כמו כן, לא נמסר אם נגרם נזק לתשתיות במקום.