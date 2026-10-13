דרמה באמירויות: התפתחות משמעותית בחקירת פליי דובאי

לאחר שמוקדם יותר השבוע דווח על מעצרם של שני טייסים זוטרים בחברת פליי דובאי, בחשד לכך שהיו בקשר על המאם אל-המאמי, הטייס המחבל, כעת נחשפות החשדות נגדם באופן מלא.

עד כה, לא נמסר כל פרט בקשר לשני הטייסים הזוטרים שמחזיקים באזרחות מלדיבית, ונמצאים במעצר ותחת חקירה לאחר מעצרם באיחוד האמירויות. כעת, בעקבות שאילתות שהגישו משפחותיהם, חושפת שגרירות המלדיביים פרטים חדשים.

על פי הודעת שגרירות המלדיביים באמירויות, שני הטייסים מוחזקים במעצר ביטחוני במשטרת איחוד האמירויות מאז יום שבת, והם מוחזקים בחשד למעורבות בניסיון הפיגוע.

על פי הרשויות בדובאי שני הטייסים הם מגוייסים חדשים לחברת פליי דובאי, שהיו בקשר פעיל עם המאמי, שאף ייתכן ולקח חלק פעיל בהכנסתם לחברה. על פי האישומים, השניים קיימו קשר צמוד למחבל, ופעלו להשתבץ במסלול הטיסות לתל אביב.

מהאמירויות נמסר כי השניים מוחזקים בחקירה ביטחונית, וכי אין צפי לשחרורם או להגעת המשפחות לבקרם, זאת למרות בקשות חוזרות מצידן.

משרד הנשיאות המלדיבי ומשרד החוץ סירבו להגיב לפרסומים או להודעות השגרירות, והבהירו כי הנושא נמצא תחת ניהולה של איחוד האמירויות.