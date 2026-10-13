מזל טוב | בגיל 51:  ח"כ משה סולומון בבשורה מרגשת

סגן יושב ראש הכנסת וחבר הכנסת משה סולומון (הציונות הדתית) בישר היום על נכדה חדשה שהצטרפה למשפחתו.
בפוסט מרגש שפרסם בחשבונותיו ברשתות החברתיות, בירך סולומון על הבשורה המשמחת. "הודו לה׳ כי טוב, כי לעולם חסדו!", כתב. "בחסדי שמים, בתי בכורתי ילדה בת מתוקה, אחות לנוה שברגע הפך לגדול".
חבר הכנסת פנה להורים המאושרים ואיחל: "מזל טוב להורים המאושרים, מבשרת והלל, שזיכונו להגיע למעמד המרגש הזה בפעם השלישית, להיות סבא וסבתא לשלושה נכדים, כן ירבו!".
לסיום הוסיף סולומון תפילה להמשך: "מודים לה׳ על המתנה הגדולה, ומתפללים שתגדל לתורה, לחופה ולמעשים טובים, מתוך בריאות, שמחה ואהבת ישראל. שתזכו לגדלה בנחת, באהבה ובשמחה, ושתרוו ממנה ומכל המשפחה רוב נחת ואושר".