מזל טוב | בגיל 51:  ח"כ משה סולומון בבשורה מרגשת

סגן יושב ראש הכנסת וחבר הכנסת משה סולומון (הציונות הדתית) בישר היום על נכדה חדשה שהצטרפה למשפחתו.

בפוסט מרגש שפרסם בחשבונותיו ברשתות החברתיות, בירך סולומון על הבשורה המשמחת. "הודו לה׳ כי טוב, כי לעולם חסדו!", כתב. "בחסדי שמים, בתי בכורתי ילדה בת מתוקה, אחות לנוה שברגע הפך לגדול".