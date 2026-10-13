המועמד החדש בליכוד טוען: זה האשם בטבח השבעה באוקטובר

מועמד הליכוד לכנסת, ארז תדמור, מתריע מפני אובדן קולות במחנה הלאומי בבחירות הקרובות ומקשר בקו ישיר בין תוצאות בחירות 1992 לטבח ה-7 באוקטובר.

בריאיון שהעניק לתוכנית "יומן הצהריים" עם מתי טוכפלד ברדיו גלי ישראל, התייחס תדמור לסכנה של ריצה עצמאית של מפלגות ימין שלא עוברות את אחוז החסימה. "קדנציה אחת של ממשלת שמאל שמוקמת בגלל טיפשות ימנית, בגלל שריפת קולות ימין ובגלל חוסר אחריות של מפלגות של הימין", אמר תדמור.

תדמור המשיך ותקף את ההשלכות ההיסטוריות של הקמת אותה ממשלה: "אנחנו עד היום, שלושים ושלוש שנים אחרי, וגם השבעה באוקטובר הוא תוצאה של הסכמי אוסלו".

בדבריו הסביר כיצד להשקפתו הובילו ההסכמים למצב הביטחוני הנוכחי. "ממשלת ישראל נתנה להם להכניס מכולות עם עשרות אלפי קלאצ'ים. מאז אנחנו מתמודדים עם צבאות טרור", טען.

לקראת הבחירות הקרובות קרא תדמור לציבור המצביעים ולראשי המפלגות ללמוד מלקחי העבר ולהימנע מסיכונים מיותרים בקלפי: "אסור לנו לעשות את הטעות הזו עוד פעם".