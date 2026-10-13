צרה לאזור? טראמפ מפטר את השגרירה למדינה השכנה לישראל

הנשיא טראמפ ומזכיר המדינה מרקו רוביו החליטו סופית על פיטורה של קימברלי גילפוייל, שגרירת ארה"ב ליוון, בעת ברית קרובה של ישראל.

על פי גורמים בבית הלבן, הדיונים בקשר לעניינה של גילפוייל, שנבחרה לתפקיד בגלל שורשים יוונים ומעמד משמעותי בארגוני הנשים במפלגה הרפובלקינית, נמשכים כבר שבועות.

כאשר שמה נקשר לאחרונה בהאשמות של 'תשלום עבור גישה', במסגרתה היא וסביבתה גבו לכאורה תשלום ושירתו גורמים לפי כמה היו מוכנים לשלם או לתרום לארגונים השונים בראשם עמדו.

על פי גורמים במחלקת המדינה, מרקו רוביו, מזכיר המדינה, הוא זה שדחף לפיטוריה וטראמפ הסכים בעקבות הטענות הקשות בעניינה.

קיים חשש ביוון כי הדבר יכול לפגוע ביחסים עם ארה"ב, כאשר תרבות השוחד והשחיתות היא בעיה מוכרת ביוון. וחוששים כי הדבר עלול לפגוע בתיאום דווקא ברגעי חיכוך קריטיים עם טורקיה.