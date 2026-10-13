החות'ים משיבים לסעודים: "פנו את שדות הנפט והתעופה"

המורדים החות'ים מגיבים להוראת הפינוי הסעודית מלפני שעות והתקיפות האוויריות שהגיעו בעקבותיה, ומפרסמים אזהרת פינוי לשורה של יעדים קריטיים בסעודיה.

דובר הארגון החות'י, יחיה סאריה, פרסם את ההצהרה בצינורות חות'יים רשמיים והורה בתגובה לפעולות הסעודיות על פינוי של שלושה מוקדים אסטרטגיים בעלי חשיבות עליונה לסעודיה.

ראשית הורה סאריה על פינויו של מטה עראמקו הסעודית בדמאם, מדובר באחד ממרכזי הכוח וההנהלה המשמעותיים חברת הנפט הממלכתית של המדינה. בנוסף הורה על פינויו של שדה התעופה המרכזי המלך חאלד בריאד, אותו מפגיזים החות'ים כבר ימים ארוכים וספג נזק רב. בנוסף לכך פורסמו הוראות פינוי למספר מזקקות נפט.

מהחות'ים נמסר כי יפתחו בקרוב במתקפה משולבת על יעדים אלה שתכלול טילי שיוט וטילים כבדים, זאת בתגובה לתקיפות אוויריות סעודיות.