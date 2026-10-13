חבר הכנסת לשעבר דן אילוז (ישראל ביתנו) מבהיר שוב את עמדת מפלגתו לגבי הרכב הקואליציה העתידית, ומציב תנאים נחרצים להשתתפות בממשלה הבאה.

בציוץ שפרסם בחשבון ה-X שלו, מדגיש אילוז את הקווים האדומים של הסיעה לקראת יום שאחרי הבחירות. "בפעם המיליון: אנחנו בישראל ביתנו לא נשב בממשלה עם מפלגות שאינן ציוניות, ולא נישען על מפלגות שאינן ציוניות. לא יהיה. לא הערביות ולא החרדיות. נקודה", הבהיר.

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בהמשך דבריו פנה אילוז ישירות לראשי מפלגות המחנה הלאומי והקואליציה, ואתגר אותם לאמץ עמדה דומה. "עכשיו תורכם: הליכוד, סמוטריץ', עמך, בן גביר. אתם יכולים גם להגיד את זה?", סיכם.