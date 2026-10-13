לקרוא ולשחרר: האם שלוש מילים יכולות באמת לשנות חיים?

הספר "שחררו זה שלהם" מאת מל רובינס ( צילום: אריאל שרפר )

לרוב האנשים יש רתיעה מספרים המבטיחים בכריכתם שזהו "כלי משנה חיים". מחקרים לא רשמיים במועדוני קריאה רבים הביאו למסקנה לא חד-משמעית אך משמעותית שהקורא הממוצע של ספרי הדרכה אוהב את חייו כמו שהם ולא מעוניין לשנות אותם בעתיד הקרוב או בכלל. עם זאת, תחום ספרי העיון, "העידן החדש" ו"החיים הטובים" פורח כפטריות אחר הגשם שמעודד קריאת ספרים עם פוך ושוקו חם, ומציב בפני הקורא אתגרים ומשימות שמחייבים יציאה מהמיטה ואזור הנוחות כדי שהחיים ישתנו לטובה. מסתבר שבשנים האחרונות הביקוש לספרים משפרי חיים בארץ עולה, ככל הנראה בגלל המצב הביטחוני שגורם לישראלי הממוצע להיות עוד יותר דרוך ועצבני.

עיון בספר בספריה ( שאטרסטוק )

לשחרר ולנכס

למרות העובדה שתאריך ההוצאה לאור של ספרה החדש והמדובר "שחררו זה שלהם" מאת מל רובינס, מומחית אמריקנית לשיפור עצמי, חשיבה חיובית ושינוי התנהגותי הוא שנת 2024, בישראל נחשפו אליו בעיקר באי ספריות ציבוריות כי יש להן מנהג לקדם במדף "החדשים" ספרים שמושכים קוראים בעיקר בגלל כותרת ונראות.

העיצוב של הספר החדש של רובינס פשוט אך מקורי עם רקע ירוק ונקודות צהובות מרובות, כשהכיתוב זועק את המנטרה העיקרית של התאוריה, ושמה של המחברת מודגש בשחור באותיות ענק (עם קרדיט בכיתוב קטן לבתה השותפה לכתיבה סוייר רוברטס).

מעל כותרת הספר יש עוד שתי כותרות גג שמציינות כי הספר דורג במקום הראשון ברשימת רבי המכר של "ניו יורק טיימס" ואתר "אמזון”, מיליוני עותקים נמכרו ברחבי העולם ומתחת לזה משפט נוסף מודגש בשחור עז: "כלי משנה חיים שמיליוני אנשים לא מפסיקים לדבר עליו".

משפט כזה לא בהכרח מעודד לקרוא את הספר. זה שמיליוני אנשים מדברים עליו, זה שלהם (ממש כמו שם התאוריה שמוסברת בהרחבה בספר), אך זה לא אומר שגם האדם המתלבט אם לרכוש אותו חייב לדבר עליו.

עובדה שכותב שורות אלה לא ידע כלל על קיומו עד שהספר זעק אליו את הכותרות המפוצצות האלה ממדף הספרים החדשים בספריה למרות שהספר ראה אור רשמית לפני כשנתיים. ידועה לכל הקוראים הממהרים לחרוץ משפט לפני פתיחת כתב היד: “אל תשפוט ספר לפי הכריכה שלו" ולכן כדאי לדפדף קצת, להפוך לכריכה האחורית ולהבין שהספר הזה מציע דרך טובה יותר לחיות את החיים בעזרת שלוש מילים בסיסיות (“שחררו-זה שלהם") ומוסיף וקובע כי "כשתתנו לאחרים לחיות את חייהם- סוף סוף תזכו לחיות את שלכם".

זהו ספר הדרכה המציע לשחרר את השליליות מאחרים, ולנכס לעצמכם את מה שטוב. בתאוריה, זה נחמד מאד ואפילו חדשני וסייעני לחיים שיש בהם הרבה מצבים מורכבים. במציאות, לא מובטח שדווקא הספר הזה ישנה לכם את החיים וגם אם כן, בטוח שמחברת הספר לא תישא בתוצאות.

מעביר דף בספר ( (צילום: שאטרסטוק) )

לא קל לקריאה ומאתגר ליישום

אזהרה מראש: הספר "שחררו זה שלהם" לא קל לקריאה רציפה. הספר כולל עשרים פרקים לא קצרים והקדמה שעיקרה סיפור חייה של המחברת מל רובינס. בחציו הראשון הספר מסביר בהרחבה את התאוריה "שחררו- זה שלהם+ זה שלי" בתחומים שונים בחיים ואיך ליישם זאת בחיי כל אדם, ובחצי השני של הספר מלמדת המחברת איך ננהל לחצים, איך מתגברים על חשש מדעות של אחרים, איך מתמודדים עם תגובות רגשיות של מישהו אחר, איך מתגברים על השוואתיות כרונית, וגם איך מניעים אנשים להשתנות ולנהל מערכות יחסים בוגרות לסייע למתקשים בחיים ולבחור באהבה שמגיעה לכולנו. קליל.

אם חשבתם שזה מסתיים כאן אז טעיתם. יש גם נספחים: איך ליישם את התאוריה כהורים, איך ליישמה כמנהלים ופרק תודה מהמחברת לקוראים. בסוף הספר יש גם ביבליוגרפיה מלאה שנותנת לקורא תחושה משונה שזו עבודת חקר סמינריונית, עוד פרטים על המחברת ואיך להישאר אתה בקשר. כמעט מתחשק לקורא לומר בשלב זה: שחרר, זה שלה. לא שלי.

בשורה התחתונה: הספר בהחלט מסביר לפרטי פרטים ואפילו יותר מדי בהרחבה מיותרת איך ליישם את תאוריית "שחררו, זה שלהם" בכל תחומי החיים ומנגיש פסיכולוגיה להמונים. הבעיה היא, שבניגוד למחברת שעשתה מזה הון ושם טוב לעצמה היא אינה יכולה להבטיח הצלחה במאת האחוזים וכל מי שיאמר למעסיק שלו "שחרר, זה שלך" עושה זאת על אחריותו בלבד!

מידע כללי:

שם הספר: "שחררו זה שלהם" - The Let Them Theory

מחברת: מל רובינס (עם סוייר רובינס)

הוצאה לאור: מטר

מספר עמודים: 368

דירוג :3/ 5 כוכבים (הסבר: "כבד" לקריאה רציפה אבל מעניין. אם לא יועיל לא יזיק).