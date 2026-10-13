עמיחי אתאלי חשף בשידור: זו המפלגה שאצביע לה

עמיחי אתאלי ( באדיבות המצולם )

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בדבריו התייחס אתאלי לסדר העדיפויות הציבורי כפי שהוא רואה אותו כיום. "אחרי השבעה באוקטובר אנשים שואלים את עצמם בישראל שתי שאלות: את מי הכי שונאים? את נתניהו או את חמאס?", אמר. "מבחינתי חד משמעית חמאס. למרות שאני לא מת על נתניהו, הרבה יותר דחוף לטפל בחמאס. לא השכילו עדיין לייצר אלטרנטיבה ימנית לרה"מ".

בהמשך הדיון התייחס אראל סג"ל למפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר ולעימות החזיתי שלה מול הליכוד. "עם עופר עובדים אנשים שאני מאוד אוהב, חברים שלי", ציין סג"ל, אך יצא נגד האסטרטגיה של המפלגה: "הטעות שלהם היא בחירת הקרבות. כשאתה הפועל מרמורק אתה לא משחק נגד יונייטד. הקרבות שלהם צריכים להיות מול ליברמן והנדל".