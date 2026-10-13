עמיחי אתאלי חשף בשידור: זו המפלגה שאצביע לה

העיתונאי עמיחי אתאלי חשף היום במהלך דיון ברדיו 103FM את המפלגה לה הוא מתכוון להצביע בבחירות הקרובות, תוך שהוא מנתח את השיח הפוליטי במחנה הימין מאז פרוץ המלחמה.
במהלך הדיון עם אראל סג"ל על השנאה לנתניהו והחיפוש אחר אלטרנטיבה פוליטית, שיתף אתאלי בשיקוליו האישיים והצהיר: "אני נוטה להצביע ליועז הנדל. הוא נותן לי בצד הביטחוני את מה שאני רוצה".
בדבריו התייחס אתאלי לסדר העדיפויות הציבורי כפי שהוא רואה אותו כיום. "אחרי השבעה באוקטובר אנשים שואלים את עצמם בישראל שתי שאלות: את מי הכי שונאים? את נתניהו או את חמאס?", אמר. "מבחינתי חד משמעית חמאס. למרות שאני לא מת על נתניהו, הרבה יותר דחוף לטפל בחמאס. לא השכילו עדיין לייצר אלטרנטיבה ימנית לרה"מ".
בהמשך הדיון התייחס אראל סג"ל למפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר ולעימות החזיתי שלה מול הליכוד. "עם עופר עובדים אנשים שאני מאוד אוהב, חברים שלי", ציין סג"ל, אך יצא נגד האסטרטגיה של המפלגה: "הטעות שלהם היא בחירת הקרבות. כשאתה הפועל מרמורק אתה לא משחק נגד יונייטד. הקרבות שלהם צריכים להיות מול ליברמן והנדל".