השופט לשעבר על משפט נתניהו: "חובה לעצור את ההליך"

"זו דרמה ענקית במשפט נתניהו" ( חיים גולדברג/פלאש90 )

השופט בדימוס הרן פיינשטיין התייחס הבוקר (שלישי), בריאיון לאבי רצון, לעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט במשפט ראש הממשלה בנימין נתניהו, וטען כי סוגיית היעדר הרישום של האישור להגשת כתב האישום עשויה להוביל לביטול ההליך המשפטי.

פיינשטיין הצביע על מה שלדבריו עשוי להיות פגם משמעותי בהליך הגשת כתב האישום, והסביר מדוע גם האפשרות שניתן אישור בדיעבד אינה בהכרח פותרת את הקושי המשפטי.

אביחי מנדלבליט ( אוליבר פיטוסי/פלאש90 )

"יש נקודה שאני חושב שחשוב שיעלו עליה, בעניין הרישום או אי הרישום של האישור להגיש את כתב האישום. יכולים לבוא ולהגיד לך, 'תראה, בסדר, יש אישור רטרואקטיבי'. לא בסדר, מפני שהפסיקה, אני מחזיק פה לפניי כמה פסקי דין, הפסיקה קובעת מפורש שכתב אישום כזה בטל".

בהמשך דבריו הסביר פיינשטיין כי כאשר במוסד מסוים קיים נוהג לתעד אישורים והחלטות, היעדרו של רישום דווקא בנקודה הנוגעת להגשת כתב האישום עשוי לעורר שאלות מצד בית המשפט.

לדבריו, בית המשפט צריך לברר כיצד אירע שבמקרה המסוים הזה לא נערך רישום, ככל שאכן לא קיים תיעוד לאישור הנדרש.

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"כאשר יש נוהג במוסד לערוך רישום, בית המשפט ישאל את העד הנחקר, היועץ המשפטי, 'איך זה שדווקא בנקודה הזאת אין רישום שלך?' ולפי דעתי המסקנה יכולה להיות מאוד ברורה והחלטית - ביטול כתב האישום, אין משפט".

פיינשטיין לא הסתפק בהתייחסות לסוגיית הרישום, והוסיף כי לשיטתו, כאשר מתגלה פגם מהסוג שעליו הצביע, מוטלת על בית המשפט החובה להתערב בהליך.

בהתייחסו לפסיקה של השופט מישאל חשין, אמר: "ברגע שיש פשלה, לצורך העניין בלשון לא משפטית, חובה על בית המשפט להתערב, וההתערבות במקרה הזה היא ברורה לגמרי: לעצור את ההליך".