"מתחייבים בפני התורה שנחזור": התיעוד המצמרר משא-נור

21 שנים לאחר פינוי יישובי צפון השומרון במסגרת תוכנית ההתנתקות, המועצה האזורית שומרון מפרסמת היום (שלישי) סרטון חדש, החושף תיעוד נדיר מגג המצודה בשא-נור ביום הפינוי. במרכז התיעוד נראה יוסי דגן, כיום ראש המועצה האזורית שומרון ואז מרכז המשפחות ביישוב, כשהוא אוחז בספר תורה ונשבע לשוב למקום.
התיעוד, שצולם על ידי גבי ניומן, מציג את הרגעים האחרונים על גג המצודה, לאחר שעות של מאבק מצד התושבים נגד פינויים, כאשר כוחות הביטחון פורצים אל הגג.
באחד הרגעים המתועדים נראה הרב דב ליאור קורע את חולצתו של דגן, בעודו אוחז בספר התורה. הרב מורה לו לברך ברכת דיין האמת ואומר לו: "זה כמו חורבן הבית".
דגן משיב: "ברוך דיין האמת", והנוכחים עונים אמן. מיד לאחר מכן הוא מכריז: "אנחנו מתחייבים כאן, לפנינו ולפני התורה ולפני העולם, שאנחנו ועם ישראל נחזור לשא-נור!"
הסרטון החדש מציג גם את רגעי השיבה לשא-נור, 21 שנים לאחר הפינוי. בטקס גזירת הסרט ביישוב הכריז דגן: "חזרנו הביתה. שא-נור שלנו האהובה, שבנו אלייך שנית, והפעם - לתמיד!". בתיעוד נוסף הוא נראה מברך את ברכת "מציב גבול אלמנה".
לצד רגעי הפינוי והשיבה, הסרטון מציג את המשפחות המשתתפות בחידוש ההתיישבות בצפון השומרון. בין היתר מתועדות משפחות שהחליטו להגיע לכדים, גנים, שא-נור, חומש, עיבל ועמק דותן, וכן משפחות העולות ליישוב החדש נועה.
משפחת אטיאס מכדים מספרת על הרצון למצוא משמעות ושליחות בהקמת יישוב חדש, בעוד משפחת נסימי, המתכננת לעלות לנועה, מתארת את תחושת השליחות שהובילה אותה למהלך. משפחת אוקון מגנים קושרת בין החזרה לצפון השומרון לבין החלום לשוב לגוש קטיף.
גם נעמי אופן ומשפחת דביר מעיבל משתפות בקושי הכרוך בעזיבת קהילה אהובה לטובת הקמת יישוב חדש. בסרטון מופיע גם גרעין "אלוני שומרון" במהלך סיור מקדים לקראת העלייה לשטח.
החזרה ליישובים שפונו היא חלק מ"תוכנית ההתחברות", שמקדמת המועצה האזורית שומרון יחד עם תנועת אמנה ושותפים ממשרדי הממשלה. על פי התוכנית, במקום ארבעת היישובים שפונו מצפון השומרון, מתוכננת הקמתם של 19 יישובים במרחב.
בין היישובים המתוכננים נמנים שלם, אלוני שומרון, רום גלבוע, מעיינות, תענך, גבע שומרון, צפנת, צאלון, מצפה ים ואל נווה. התוכנית כוללת גם את חידוש ההתיישבות במרחב שבין חומש, גנים, כדים ושא-נור לבין עיבל, רחבעם ועמק דותן.
ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, התייחס למהלך ואמר: "מה שקורה כאן הוא הרבה יותר מחזרה לארבעה יישובים. צפון השומרון כולו מתעורר מחדש. אנשים חוזרים, משפחות מגיעות, יישובים נבנים ויישובים חדשים מתוכננים. לפני 21 שנה גירשו אותנו מכאן – והיום עם ישראל חוזר לכאן בהיקף גדול בהרבה. מול תוכנית ההתנתקות אנחנו מציבים את תוכנית ההתחברות. לא ארבעה יישובים – תשעה עשר. צפון השומרון חוזר להיות חלק מרכזי, פורח ומתפתח של מדינת ישראל."