"מתחייבים בפני התורה שנחזור": התיעוד המצמרר משא-נור

21 שנים לאחר פינוי יישובי צפון השומרון במסגרת תוכנית ההתנתקות, המועצה האזורית שומרון מפרסמת היום (שלישי) סרטון חדש, החושף תיעוד נדיר מגג המצודה בשא-נור ביום הפינוי. במרכז התיעוד נראה יוסי דגן, כיום ראש המועצה האזורית שומרון ואז מרכז המשפחות ביישוב, כשהוא אוחז בספר תורה ונשבע לשוב למקום.

התיעוד, שצולם על ידי גבי ניומן, מציג את הרגעים האחרונים על גג המצודה, לאחר שעות של מאבק מצד התושבים נגד פינויים, כאשר כוחות הביטחון פורצים אל הגג.

באחד הרגעים המתועדים נראה הרב דב ליאור קורע את חולצתו של דגן, בעודו אוחז בספר התורה. הרב מורה לו לברך ברכת דיין האמת ואומר לו: "זה כמו חורבן הבית".

דגן משיב: "ברוך דיין האמת", והנוכחים עונים אמן. מיד לאחר מכן הוא מכריז: "אנחנו מתחייבים כאן, לפנינו ולפני התורה ולפני העולם, שאנחנו ועם ישראל נחזור לשא-נור!"

הסרטון החדש מציג גם את רגעי השיבה לשא-נור, 21 שנים לאחר הפינוי. בטקס גזירת הסרט ביישוב הכריז דגן: "חזרנו הביתה. שא-נור שלנו האהובה, שבנו אלייך שנית, והפעם - לתמיד!". בתיעוד נוסף הוא נראה מברך את ברכת "מציב גבול אלמנה".