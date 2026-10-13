יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על דנה גרוצקי

דנה גרוצקי ( צילום: באדיבות קשת 12 )

מהעבר בנבחרת ישראל בשחייה צורנית וההתמודדות עם אנורקסיה בגיל צעיר, דרך השנים לצד גיא פינס ועד הניתוח שעברה בעקבות גילוי גנטי: לכבוד יום הולדתה ה-41 של דנה גרוצקי, אספנו עשרה דברים שאולי לא ידעתם עליה.

1. היא הייתה בנבחרת ישראל בשחייה צורנית לפני שהתחילה את הקריירה בטלוויזיה, דנה גרוצקי הייתה בכלל שחיינית. בילדותה ובנעוריה היא הייתה חברה בנבחרת ישראל בשחייה צורנית, ענף שמשלב שחייה, ריקוד ואקרובטיקה במים. גרוצקי נולדה וגדלה ביבנה, ולמדה במגמת ביולוגיה בתיכון גינסבורג האורן בעיר. 2. היא התחילה לדגמן בגיל 16 הקריירה של גרוצקי התחילה דווקא בעולם הדוגמנות. כשהייתה נערה זכתה בתחרות יופי באזור הדרום, ובהמשך הוחתמה בסוכנות של רוברטו בן שושן. בגיל 16 כבר החלה לדגמן ולהצטלם לפרסומות, ועם השנים הופיעה על שערי מגזינים כמו "לאשה", "רייטינג" ו-"Go Style". בהמשך השתתפה בקמפיינים של מותגי אופנה שונים, בהם גם קמפיינים לבגדי היריון. 3. בגיל 17 היא התמודדה עם אנורקסיה שנה בלבד אחרי שהתחילה לדגמן, גרוצקי התמודדה עם אנורקסיה ונאלצה להפסיק את עבודתה בתחום. היא הקדישה את התקופה הזו להחלמה, ורק לאחר שהחלימה חזרה לדגמן. בהמשך המשיכה לעבוד עם מותגי אופנה שונים, לצד הקריירה שלה בטלוויזיה. 4. לפני הטלוויזיה היא ניהלה בר בתל אביב לפני שהפכה למגישת טלוויזיה, גרוצקי עבדה בכמה תחומים שונים. בצבא שירתה כמדריכה במוזיאון חיל האוויר בחצרים, ולאחר השחרור ניהלה בר בתל אביב ועבדה כתקציבאית במשרד הפרסום SMG. בהמשך למדה משחק בסטודיו ניסן נתיב, ולאחר מכן החלה להשתלב בתעשיית הטלוויזיה. 5. היא התחילה אצל גיא פינס לפני 17 שנה בשנת 2009 הצטרפה גרוצקי לתוכנית "ערב טוב עם גיא פינס" ככתבת שטח, והחלה לראיין מפורסמים באירועים, השקות ובכורות. עם השנים הפכה לאחת הדמויות הקבועות בתוכנית, ובשנת 2018 החלה להגיש אותה לצד גיא פינס בקשת 12. בנוסף, היא מגישה את חדשות התרבות בתוכנית הבוקר של ניב רסקין.

דנה גרוצקי מגישה את "ערב טוב" לצד גיא פינס ( צילום מסך באדיבות קשת 12 )

6. היא עבדה גם מאחורי הקלעים של תוכניות טלוויזיה

גרוצקי לא רק מגישה תוכניות, אלא גם עבדה במשך השנים בעריכת תוכן לטלוויזיה. בין היתר שימשה כעורכת משנה בתוכניות "אמבוש" ו"24 עד הבית", ועבדה גם על התוכנית "החופשה המושלמת". בנוסף, הנחתה את "פרויקט הלהקה" בערוץ הילדים ואת "יהיה טוב" לצד אלירז שדה בערוץ 24.

7. היא השתתפה ב"מאסטר שף" והודחה ראשונה

בשנת 2019 הצטרפה גרוצקי לספיישל ה-VIP של תוכנית הבישול "מאסטר שף", וניסתה את מזלה גם במטבח. אלא שההשתתפות שלה הייתה קצרה במיוחד, והיא הייתה המתמודדת הראשונה שהודחה מהתחרות. כך שלמרות הניסיון שלה בטלוויזיה, הפעם היא לא הצליחה להישאר על המסך יותר מדי זמן.

8. היא הודחה מ"רוקדים עם כוכבים" וחזרה בגלגל הצלה

בשנת 2023 השתתפה גרוצקי ב"רוקדים עם כוכבים" לצד הרקדן רפאל פליישמן. השניים הודחו במקום התשיעי, אבל בהמשך קיבלו הזדמנות נוספת בפרק גלגל ההצלה. הם הצליחו לנצח את הזוגות האחרים שהודחו וחזרו לתחרות, עד שהודחו שוב בהדחה ה-12.

9. היא אמא לארבעה ילדים, בהם תאומים

גרוצקי היא אמא לארבעה ילדים. בשנת 2013 נישאה לחיים שטרן, ולשניים נולדה בת משותפת. בשנת 2017 הם התגרשו, ובהמשך היא הכירה את המסעדן אסף ליס, שאיתו התארסה בשנת 2019. לשניים נולדו בת נוספת ותאומים, וכיום היא מתגוררת ביבנה עם משפחתה.

10. היא עברה ניתוח להסרת השחלות בעקבות גילוי גנטי

בינואר 2025 חשפה גרוצקי כי היא נשאית של מוטציה גנטית שמעלה את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלות. בעקבות הגילוי החליטה לעבור ניתוח מניעתי להסרת השחלות, ובהמשך סיפרה שהיא שוקלת גם לעבור ניתוח לכריתת שדיים. גרוצקי שיתפה את הציבור בהחלטה ובחששות שליוו אותה, והסבירה שהמטרה שלה היא להפחית את הסיכון לחלות ולהמשיך לגדל את ארבעת ילדיה.