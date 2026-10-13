הקרב החדש בגוש הימין: "תתבגר, לאנשים נמאס ממך"

( אבשלום ששוני / פלאש90 )

המתח במחנה הימין עולה מדרגה: במפלגת "עמך ישראל" שיגרו תגובה חריפה לציוץ שפרסם השר איתמר בן גביר בנושא הסכם העודפים לקראת הבחירות הקרובות, ותקפו בחריפות את התנהלותו. "איתמר, תתבגר", נמסר מטעם המפלגה בתגובה לדבריו של בן גביר. "לאנשים נמאס מהגימיקים, מהסגנון ומהדרך הזאת. לפני רגע אמרת שהבחירות הללו גורליות – ועכשיו אתה מכריז שתזרוק קולות לפח". בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות

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במפלגה האשימו את בן גביר בניהול קמפיין פוגעני נגד גורמים במחנה הימין והזהירו מפני ההשלכות של צעדיו על המערכת הפוליטית. "הקמפיין השקרי שאתה מנסה לחקות נגד איש ימין ששילם מחירים שמעטים שילמו בישראל לא מוערך, לא תופס ולא יעזור למחנה הימין", הבהירו.

"במקום להכריע אויבים, אתם עסוקים בניסיון הלא מוצלח לחסל אחים", הוסיפו לתקוף. "לא פלא שאנשי ימין רבים כל כך סולדים מהדרך הזאת. רק עמך ישראל חזקה תביא לממשלה לאומית רחבה".