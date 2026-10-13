טראמפ שוקל מחדש: הבית הלבן יחזור בו?

הנשיא דונלד טראמפ שוקל מחדש האם לאפשר את השידור החי של ההוצאה להורג של נידאל מאליק חסן, הנגד והפסיכיאטר הצבאי לשעבר שביצע את הטבח הרצחני בבסיס פורט הוד בשנת 2009. ההחלטה לבחון מחדש את הנושא מגיעה בעקבות גל ביקורת חריף מצד מחוקקים רפובליקנים ודמוקרטים כאחד.

כזכור, רק לאחרונה הודיע הפנטגון על מהלך חסר תקדים, במסגרתו אישר שר ההגנה פיט הגסת' להוציא להורג את חסן באמצעות כיתת יורים. שיטה שלא הייתה בשימוש צבא ארה"ב מאז ימי מלחמת העולם השנייה. הגסת' אף הלך צעד קדימה והצהיר כי האירוע, המתוכנן ל-3 בדצמבר, ישודר בשידור חי לציבור הרחב.

הגסת' נימק בשבוע שעבר את המהלך הקיצוני בכך שיש צורך בלהשיב את ההרתעה: "נדאג לכך שאנשים יוכלו לצפות בזה, שזה יהיה פומבי. אנשים צריכים להבין שיש השלכות חמורות למעשים מסוג זה", אמר. כשהתייחס לבחירה בכיתת יורים, הוסיף שר ההגנה: "לא עשינו זאת מאז מלחמת העולם השנייה. אני די אוהב את הגישה שהייתה לנו במלחמת העולם השנייה, גישה של ניצחון".

אולם ההצהרות הלוחמניות הללו עוררו סערה רבתי בגבעת הקפיטול. מחוקקים משתי המפלגות הביעו זעזוע מהרעיון להפוך הוצאה להורג לאירוע תקשורתי משודר, וטענו כי המהלך פוגע בערכי המדינה, במוסר הצבאי ואף עלול לשרת את נרטיב ההקרבה של ארגוני הטרור.

כעת, הלחץ הפוליטי והציבורי עושה את שלו: בבית הלבן מדווחים כי הנשיא טראמפ מקשיב לקולות האזהרה ושוקל לחזור בו מהאישור לשדר את ההוצאה להורג בלייב, תוך שמירה על עצם ביצוע גזר הדין.