בית החולים זיו בצפת מעדכן על מצב הפצועים

אמבולנס. אילוסטרציה ( חיים גולדברג\פלאש 90 )

המרכז הרפואי זיו בצפת עדכן היום (שלישי) על מצבם של הנפגעים בפיצוץ נפל התחמושת במהלך טיול התלמידים ברכס רמים. על פי הודעת בית החולים, 11 מתוך 14 הנפגעים שהגיעו אליו אתמול כבר שוחררו לבתיהם, בעוד שלושה נפגעים עדיין מאושפזים, בהם שני ילדים ביחידה לטיפול נמרץ ילדים.

לפי העדכון שנמסר בשעה 16:00, אחד הילדים המאושפזים בטיפול נמרץ נמצא במצב קשה אך יציב, והוא מורדם ומונשם. ילד נוסף מאושפז באותה יחידה במצב בינוני. הנפגע השלישי שנותר בבית החולים הוא גבר בן 48, המאושפז במחלקה הכירורגית. במקביל, בבית החולים מדווחים על שחרורם של מרבית הנפגעים שהגיעו בעקבות האירוע. בין המשוחררים תשעה תלמידים שאושפזו במחלקת הילדים, וכן נפגע נוסף כבן 50, שהיה מאושפז במחלקה הכירורגית. הנפגעים הגיעו למרכז הרפואי זיו בעקבות פיצוץ נפל התחמושת שאירע במהלך טיול תלמידים ברכס רמים. מאז הגעתם העניקו להם הצוותים הרפואיים טיפול במחלקות השונות של בית החולים, בהתאם למצבם הרפואי. העדכון הנוכחי מצביע על כך שמרבית הנפגעים שהתקבלו במרכז הרפואי זיו כבר אינם זקוקים לאשפוז. עם זאת, שני הילדים שנותרו ביחידה לטיפול נמרץ ממשיכים לקבל טיפול רפואי, כאשר אחד מהם עדיין זקוק להנשמה ולהרדמה. במרכז הרפואי זיו מסרו כי כלל הצוותים ממשיכים להעניק טיפול מקצועי ומסור לנפגעים ולמשפחותיהם.

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באסון הקשה נהרג אלעזר יאיר וילנסקי ז"ל, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות, שהיה הצעיר מבין חמישה אחים. הוא הותיר אחריו הורים, שלוש אחיות ואח. בני משפחתו ספדו לו בכאב: "יאיר היה ילד של החיים. חכם ונבון, מלא שמחת חיים, חבר טוב ואהוב, שכל עתידו עוד היה לפניו". בעיריית מעלות תרשיחא הביעו צער עמוק על מותו ומסרו תנחומים למשפחתו.