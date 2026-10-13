לפני הבחירות: בג"ץ מנחית מכה נוספת על סמוטריץ׳

מכה נוספת לראש הממשלה בנימין נתניהו, לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' ולשר הבינוי והשיכון חיים כץ במאבק על מינויו של יהודה אליהו למנהל רשות מקרקעי ישראל.
בג״ץ דחה היום (שלישי) את בקשת השלושה להורות על יישום מיידי של פסק הדין הקודם באופן שיאפשר לקדם את הליך המינוי בתקופת הבחירות, והפנה אותם לפעול בדרכים המקובלות אם הם חולקים על עמדת הייעוץ המשפטי.
השופטים הבהירו כי פסק הדין שניתן לפני חודשיים, ואשר התבסס על הסכמת הצדדים, לא עסק בשאלת קידומו של מינוי קבוע בתקופת בחירות. לפיכך, קבעו, לא ניתן להשתמש בהליך הנוכחי כדי להכריע בסוגיה זו באמצעות דרישה ליישום מיידי של פסק הדין.
השופטים הוסיפו כי ככל שראש הממשלה והשרים חולקים על חוות דעתה של היועצת המשפטית למשרד הבינוי והשיכון, הם רשאים לנקוט בצעדים המתאימים ב"אפיקים המקובלים".
נזכיר כי יהודה אליהו מונה לפני כשבעה חודשים למנהל הקבוע של רשות מקרקעי ישראל, אך לפני כחודשיים ביטל בג"ץ את המינוי והחזיר את הליך הבחירה לוועדת האיתור, בעקבות חשש לניגודי עניינים וזיקה משמעותית בין אליהו לשר האוצר בצלאל סמוטריץ'. לאחר ביטול המינוי מונה אליהו לממלא מקום מנהל הרשות לתקופה זמנית.
נתניהו, סמוטריץ' וכץ ביקשו מבג"ץ לאפשר את חידוש הליך האיתור למנהל קבוע, בניגוד לעמדת הייעוץ המשפטי, המתנגד לקידום מינויים בכירים בתקופת בחירות. לטענת השלושה, פסק הדין הקודם אינו מונע את המשך הליך המינוי כעת.
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