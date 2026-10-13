לראשונה: מלי וליאל יהלומי בהתייחסות להיעלמות המסתורית

מספר ימים לאחר שחזרו לארץ, מלי וליאל יהלומי התייחסו לראשונה להיעלמותן שעוררה סערת ענק בקרב הציבור, ומסרו כי "אנחנו נמצאות בתקופה הקשה בחיינו.

מעולם לא ביקשנו את הפרסום הזה ולא רצינו לעורר דאגה. כרגע אנחנו מבקשות לשקם את חיינו, ומבקשות מעט חמלה, זמן ושקט כדי לעבור את הימים הלא פשוטים שלפנינו. כשנרגיש שאנחנו מסוגלות לכך נפשית, נשתף את הסיפור שלנו".

נזכיר כי בתחילת השבוע פורסם בשוגג על ידי גורמים בישראל כי האם וביתה נעצרו באפריקה בעוון החזקת דרכונים מזויפים, באותו היום מאוחר יותר, מלי וליאל נחתו חזרה בנמל התעופה בן גוריון.

שתיהן חזרו לארץ אחרי שהפכו למרכז תשומת לב בינלאומי לפני חודשים בודדים, כאשר נעלמו מחופשתן באירופה ולא ניתן היה ליצור איתן קשר, עד שלבסוף אותרו על ידי משטרת ישראל בדרום אמריקה.

משם המשיכו השתיים לעוד מספר חודשים של שיטוטים בחוץ לארץ, וכעת חזרו לישראל במפתיע לאחר חודשים רבים ברחבי העולם. השתיים אף סירבו לדבר עם גורמי התקשורת הרבים שהגיע לקדם את פניהן בשדה התעופה.