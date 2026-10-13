בעקבות איום ביטחוני חמור: תאסר הטסת רחפני סיב אופטי וסים בישראל

רחפן ( צילום: גרשון אלינסון/ פלאש90 )

שר הביטחון ישראל כ"ץ צפוי לחתום ביום ראשון על הוראה האוסרת הטסת רחפנים הנשלטים באמצעות סיב אופטי או תקשורת סלולרית (סים) בכלל מרחב הפיקוח התעופתי של ישראל. מדובר בצעד זמני למשך שישה חודשים מיום החתימה, שנועד לתת מענה ביטחוני עד למציאת פתרונות נוספים.

ההחלטה התקבלה על רקע מודיעין קונקרטי ואיומים הולכים וגוברים מצד אויבינו מבפנים ומבחוץ, ובהם מתקפות רחפנים, ניסיונות לפגיעה בבכירים, שימוש ברחפנים בידי עבריינים ומשפחות פשע, איסוף מודיעין והברחות. לנוכח חומרת האיומים ומגוונם, נדרש מענה הן באזורי הביטחון ובגבולות והן לטרור הרחפנים בתוך מדינת ישראל. האיסור הוא צעד אחד מתוך סדרת צעדים שנועדו להתמודד עם איום הרחפנים, ובהם איסור ייבוא ואסדרה רגולטורית. הצעד אושר בידי ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ בקבינט המדיני-ביטחוני, ובתום שורת דיונים ועבודת מטה נרחבת שהוביל המל"ל בשיתוף גופי הביטחון.

עוד באותו נושא האיום החדש שמדאיג את ישראל: כ"ץ כינס דיון חירום חדשות סרוגים

האיסור מתייחס לרחפני סיב אופטי ורחפני סים בלבד. יתר סוגי הרחפנים אינם נכללים באיסור וניתן להמשיך להפעילם בהתאם לדין ולהנחיות הקיימות. שר הביטחון יחתום על ההוראה מכוח סמכותו לפי חוק הטיס, לאחר התייעצות עם מנהל רשות התעופה האזרחית והשלמת הליך הערות הציבור, בהתאם לדרישת משרד המשפטים.

בנוסח המוצע נקבעו חריגים מוגדרים לפעילות גורמי הביטחון או מטעמם, לרחפני סיב אופטי הקשורים לקרקע ולרחפנים מנוהגי סים שקיבלו אישורים מתאימים מרשות התעופה האזרחית לפני כניסת ההוראה לתוקף.

עוד בהוראה המוצעת נקבעה גם ועדת חריגים שתדון בבקשות ההחרגה מהוראה זו.